Raebareli News: तीज तरंग हाट का हुआ आयोजन
Raebareli News: अमावां में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु रविवार को तीज तरंग हाट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ गीता कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर और प्रयागराज की लगभग 60 महिला उद्यमियों ने भाग लिया, जिसमें घर पर निर्मित सामग्री का प्रदर्शन किया गया।
Raebareli News: अमावां। रविवार को महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक रेस्टोरेंट में तीज तरंग हाट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ गीता कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। शहर के एक रेस्टोरेंट में रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, प्रयागराज की करीब 60 महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि डॉ गीता कुमार ने कहा यह महिला उद्यमियों के लिए बेहतर प्लेटफार्म है जहां पर महिलाओं द्वारा घरों पर निर्मित सामग्री के प्रदर्शन का अवसर मिला है।
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