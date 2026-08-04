Raebareli News: लोहे के खंभे में उतरा करंट, दो बकरियों की मौत
Raebareli News: महराजगंज में जसवंतरी मंदिर के पास नगर पंचायत द्वारा लगाए गए टीटीएचपी उपकरण में करंट गिरने से दो बकरियों की मौत हो गई। साथ ही 11 वर्षीय शांबरीन बानो भी करंट की चपेट में आई, लेकिन बच गई। घटना के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई।
Raebareli News: महराजगंज। कस्बे के जसवंतरी मंदिर के पास मंगलवार को नगर पंचायत द्वारा लोहे के खंभे पर लगाए गए टीटीएचपी उपकरण में अचानक करंट उतर आने से दो बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान 11 वर्षीय शांबरीन बानो भी करंट की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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