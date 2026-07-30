Raebareli News: गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी आग, महिला झुलसी
Raebareli News: ऊंचाहार के एक गांव में, 72 वर्षीय चमेली देवी गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी आग से झुलस गईं। आग बुझाने के लिए ग्रामीणों ने प्रयास किया और पुलिस व फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जबकि गृहस्थी जलकर राख हो गई।
Raebareli News: ऊंचाहार,संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार सुबह घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी आग से बुजुर्ग महिला झुलस गई। महिला की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई और झुलसी महिला को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। आगजनी की घटना में घर के अंदर रखा गृहस्थी जलकर राख हो गई। क्षेत्र के पिपरहा मजरे ऊंचाहार देहात गांव में गुरुवार सुबह करीब सात बजे अचानक घर के अंदर खाना बना रही 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला चमेली देवी पत्नी भगौती गैस सिलेंडर में आग लगने से झुलस गई।
घर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए डायल-112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घर में लगी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी। मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं झुलसी महिला को अस्पताल पहुंचाया। आगजनी की घटना में बुजुर्ग महिला के घर के अंदर रखी गृहस्थी जलकर राख हो गई।
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