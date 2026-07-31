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Raebareli News: महिला ने युवक पर लगाया मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: ऊंचाहार के सावापुर नेवादा गांव में, एक युवक ने हैंडपंप पर कपड़े धोते समय एक महिला से अभद्रता की। जब महिला ने विरोध किया, तो हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान महिला की चाची को भी चोटें आईं। कोतवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

Raebareli News: महिला ने युवक पर लगाया मारपीट का आरोप

Raebareli News: ऊंचाहार। क्षेत्र के सावापुर नेवादा गांव निवासी मधु ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि हैंडपंप पर कपड़े धोते समय शराब के नशे में एक युवक ने अभद्रता की। विरोध करने पर हाथापाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आई उसकी चाची से भी मारपीट की गई है। कोतवाल ओमप्रकाश राय ने बताया कि महिला के आरोप की जांच कराई जा रही है।

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