Raebareli News: शिकायत पर पहुंची टीम ने सीज की मेडिकल एजेंसी
Raebareli News: बछरावां के मिश्रा मेडिकल एजेंसी में बेची जा रही दवाओं की गुणवत्ता पर शिकायत मिलने के बाद मेडिकल एवं ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने दवाओं के आठ नमूने रिजर्व किए और जांच के लिए भेज दिए। एजेंसी को सील कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है।
Raebareli News: बछरावां संवाददाता। कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित मिश्रा मेडिकल एजेंसी में बेची जा रही दवाओं की शिकायत को लेकर मेडिकल एवं ड्रग्स विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ कुछ दिन पूर्व उक्त एजेंसी पर पहुंचकर दवाओं के छह नमूने रिजर्व किए थे। उनकी जांच शुरू की गई थी।
छापेमारी का विवरण
इसके साथ ही मेडिकल एजेंसी को सील कर दिया गया था। इसके बाद फिर बुधवार की दोपहर में इस मिश्रा मेडिकल एजेंसी पर ड्रग्स विभाग की एक टीम पहुंच गई। जिसमें कानपुर जनपद के ड्रग्स इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह, प्रतापगढ़ जनपद के ड्रग्स इंस्पेक्टर शिवकुमार नायक व जिले के ड्रग्स इंस्पेक्टर अरविंद कुमार मौजूद रहे। उक्त टीम के उस मेडिकल एजेंसी पर छापेमारी करते हुए आठ नमूने रिजर्व किए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया।
विभागीय कार्रवाई
उक्त अधिकारियों के द्वारा उक्त मेडिकल एजेंसी को फिर सीज कर दिया गया। मौके पर मौजूद ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि इस मेडिकल एजेंसी में दवाओं की बिक्री व उनके गुणवत्ता की शिकायत मिली थी उसी की तहत छापेमारी की गई है व कुछ दवाइयों के नमूने भी लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नमूना लिए गए दवाओं की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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