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Raebareli News: वाहन ओवरटेक करने पर चालकों में मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: लालगंज संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के बहाई गांव स्थित छिवलहनी रोड पर ओवरटेक करने को लेकर

Raebareli News: वाहन ओवरटेक करने पर चालकों में मारपीट

Raebareli News: लालगंज संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के बहाई गांव स्थित छिवलहनी रोड पर ओवरटेक करने को लेकर जेसीबी और स्कॉर्पियो चालक के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। क्षेत्र के छिवलहनी मजरे बहाई गांव के रहने वाले जेसीबी चालक अरविंद कुमार और स्कार्पियों सवार सुनील कुमार निवासी सुबानबेग का पुरवा मजरे बहाई के बीच सड़क पर वाहन निकालने को लेकर कहासुनी होने लगी। बात बढ़ी तो दोनों में मारपीट हो गई। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव करके सूचना पुलिस को दी।

कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दोनों चालक एक ही ग्राम पंचायत के निवासी हैं। घटना स्थल पर सड़क संकरी होने के कारण आमने-सामने वाहन फंस गए थे। दोनों में से कोई भी चालक अपना वाहन पीछे करने को तैयार नहीं था। इससे विवाद हो गया। दोनों पक्षों की तहरीर पर मारपीट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही दोनों आरोपितों का सक्षम न्यायालय में चालान किया गया है।

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