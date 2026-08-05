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Raebareli News: पत्नी पर हमले के बाद अधेड़ ने खाया जहर, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: ऊंचाहार के माधवपुर सुल्तान गांव में पति-पत्नी के विवाद के बाद पति रामचंद्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पत्नी के सिर पर डंडे से हमले के बाद रामचंद्र ने यह कदम उठाया। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Raebareli News: पत्नी पर हमले के बाद अधेड़ ने खाया जहर, मौत

Raebareli News: ऊंचाहार। कोतवाली क्षेत्र के माधवपुर सुल्तान मजरे शुकरुल्लापुर गांव में पत्नी से विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाने वाले अधेड़ की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार को रामचंद्र का पत्नी शकुंतला से विवाद हुआ था। आरोप है कि उसने पत्नी के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। पत्नी के घायल होने के बाद घबराकर रामचंद्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को सीएचसी ले जाया गया, जहां से रामचंद्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। कोतवाल ओमप्रकाश राय ने बताया कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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