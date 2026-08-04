Raebareli News: बकाया रुपये के विवाद में महिला व बेटे से मारपीट, दो पर मुकदमा
Raebareli News: गुरूबख्शगंज थाना क्षेत्र के पूरे भावनी बख्श गांव में एक ईंट भट्ठे पर बकाया रकम को लेकर विवाद के चलते महिला और उसके बेटे के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में दो लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Raebareli News: सतांव संवाददाता। गुरूबख्शगंज थाना क्षेत्र की अटौरा चौकी अंतर्गत पूरे भावनी बख्श गांव के पास स्थित एक ईंट भट्ठे पर बकाया रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद के दौरान महिला और उसके बेटे के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, कोरिहर गांव निवासी सरोजनी देवी अपने बेटे हिमांशु के साथ भट्ठे पर बकाया रकम मांगने गई थीं। आरोप है कि वर्ष 2024-25 में उन्होंने चेक के माध्यम से भट्ठा संचालक के पिता स्वर्गीय रमेश यादव को रुपये दिए थे।
रकम मांगने पर वर्तमान संचालक आदित्य यादव से विवाद हो गया। इसी दौरान बालकिशन भी मौके पर पहुंच गया और दोनों ने मां-बेटे के साथ मारपीट की। गुरूबख्शगंज थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आदित्य यादव और बालकिशन के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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