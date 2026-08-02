Raebareli News: बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं को किया जागरूक
Raebareli News: लालगंज। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0
Raebareli News: लालगंज। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत थाना लालगंज की मिशन शक्ति टीम ने सराफा मंडी और सीएचसी अस्पताल परिसर में ‘बहू-बेटी सम्मेलन’ एवं चौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं व बालिकाओं को महिला सुरक्षा, अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया गया। महिलाओं को 1090, 181, 112, 1076, 102, 1930, 101 और 1098 सहित विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। टीम ने बताया कि 1090 पर शिकायत करने वाली महिला की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल संबंधित हेल्पलाइन अथवा पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।
इस दौरान कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, मातृशक्ति वंदन योजना, महिला स्वावलंबन, नमो ड्रोन दीदी, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 और सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। टीम ने महिलाओं की समस्याएं संवेदनशीलता से सुनीं। प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा संबंधी पोस्टर लगाए गए और पंपलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में हल्का प्रभारी, बीट महिला आरक्षी, वरिष्ठ नागरिक, आशा बहू, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और संभ्रांत नागरिकों ने सहभागिता की। मिशन शक्ति टीम से महिला उपनिरीक्षक अर्चना यादव, महिला कांस्टेबल पूजा कुमारी, मनीषा, अनीता, प्रियंका सिंह, रिजर्व कांस्टेबल हिमांशु गंगवार, रिजर्व महिला कांस्टेबल कृतिका व पूजा यादव मौजूद रहीं।
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