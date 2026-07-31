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Raebareli News: दुकानदार के खाते से एक लाख उड़ाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: सिंहपुर में राम पवन के व्हाट्सएप पर एक फर्जी PDF चालान आया, जिसे उन्होंने मोबाइल में इंस्टॉल किया। इसके बाद, उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से सात मिनट में 99,898.77 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच चल रही है।

Raebareli News: दुकानदार के खाते से एक लाख उड़ाए

Raebareli News: सिंहपुर। थाना इन्हौना के मोहल्ला मिलकियाना निवासी राम पवन ने बताया कि लगभग 10 दिन पूर्व उसके व्हाट्सएप पर पीडीएफ चालान का एक फर्जी पीडीएफ फाइल आयी। जैसे ही उसे मोबाइल में इंस्टॉल किया और उसे बाद उसे डिलिट भी कर दिया। 30 जुलाई को रात लगभग साढे नौ बजे मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 23150100019996 से सात मिनट के अंदर छह बार में क्रमश: 18 से बीस हजार निकाल लिए। साइबर ठगों ने छह बार में 99,898.77 रुपये निकाल लिए। यह पैसा मोबाइल नंबर 8278672209 से सम्बंधित आईडी पर गया है। पीड़ित ने हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के साथ ही स्थानीय थाने में पीड़ित ने लिखित तहरीर दी है।

थानाध्यक्ष विवेक सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।

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