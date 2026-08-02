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Raebareli News: अवैध खनन में लगी जेसीबी मशीन सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: डीह के लोधवारी गांव में रात के समय अवैध खनन की सूचना पर सदर तहसील की टीम ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान जेसीबी मशीन को कब्जे में लिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारियों की यह कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ सख्त माहौल बनाती है।

Raebareli News: अवैध खनन में लगी जेसीबी मशीन सीज

Raebareli News: डीह। थाना क्षेत्र के लोधवारी गांव में रात के अंधेरे में चल रहे अवैध खनन के मामले में सदर तहसील की टीम ने छापेमारी की। इसके बाद मौके से जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की गई अवैध खनने के मामले में कार्रवाई से हड़कंप मच गया।

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