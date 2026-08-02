Raebareli News: पुरानी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट पांच लोग घायल
Raebareli News: शिवगढ़ के नया पुरवा मजरे तौली गांव में मिट्टी डालने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष से राजकुमारी और राज घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से मेवालाल, गीता और रूची घायल हुए। सभी घायलों को सीएचसी ले जाया गया।
Raebareli News: शिवगढ़। नया पुरवा मजरे तौली गांव में मिट्टी डालने को लेकर दो पक्षो में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में एक पक्ष से राजकुमारी पत्नी अयोध्या, राज घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से मेवालाल पुत्र होरी लाल, गीता पत्नी मेवालाल व रूची घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी लाया गया।
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