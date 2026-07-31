Raebareli News: दो लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज
Raebareli News: ऊंचाहार के पुरबारा गांव के महेश और नरेंद्र ने थाना में मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि अकोढ़िया बाजार से लौटते समय कुछ लोगों ने उनसे बहस की, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में कुछ व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है।
Raebareli News: ऊंचाहार। क्षेत्र के पूरे मैकूलाल मजरे पुरबारा गांव के महेश व नरेंद्र बीते ने थाने में केस लिखाया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार रात अकोढ़िया बाजार गए हुए थे। आरोप है कि घर वापस लौटते समय शराब के ठेके के पास कुछ लोगों से उनकी कहासुनी हो गई। इसी बीच कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। कोतवाल ने बताया कि तहरीर पर के सोनकर, विपिन व कुछ अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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