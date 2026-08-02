Raebareli News: बाउंड्रीवाल का नहीं कराया जा रहा निर्माण
Raebareli News: शिवगढ़ में विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्लॉक की 36 ग्राम पंचायतों में चार महीने से गिरी बाउंड्रीवाल का निर्माण नहीं हुआ है। इससे परिसर में मवेशियों का घुसना और चोरी का भय बढ़ गया है। बाल विकास परियोजना कार्यालय के पास यह समस्या और गंभीर हो गई है।
Raebareli News: शिवगढ़। क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों में विकास करवाने का जिम्मा उठाने वाले ब्लॉक की चार महीने से गिरी पड़ी बाउंड्रीवाल नहीं बन पायी है। ब्लॉक परिसर में स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के पास ब्लॉक की गिरी बाउंड्रीवाल से जहां मवेशी घुसकर परिसर को गंदा कर देते हैं वहीं चोर आदि का भय भी बना रहता है।
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