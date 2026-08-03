Raebareli News: बाइक की टक्कर से युवक घायल, मवेशी की मौत
Raebareli News: जगतपुर में सोमवार रात एक बाइक सवार अमरजीत आवारा मवेशी से टकरा गया, जिससे वह घायल हो गया। घटना पर राहगीरों ने उसकी मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां बाद में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मवेशी की मौत हो गई।
Raebareli News: जगतपुर। थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब आठ बजे बाइक सवार 25 वर्षर्ीय अमरजीत पुत्र छोटेलाल निवासी परशुरामपुर ठुकहाई की सड़क पर अचानक घूम रहे आवारा मवेशी से टक्कर हो गई। इससे बाइक सवार युवक घायल हो गया और मवेशी की मौत हो गई। राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।