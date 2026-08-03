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Raebareli News: बाइक की टक्कर से युवक घायल, मवेशी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: जगतपुर में सोमवार रात एक बाइक सवार अमरजीत आवारा मवेशी से टकरा गया, जिससे वह घायल हो गया। घटना पर राहगीरों ने उसकी मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां बाद में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मवेशी की मौत हो गई।

Raebareli News: बाइक की टक्कर से युवक घायल, मवेशी की मौत

Raebareli News: जगतपुर। थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब आठ बजे बाइक सवार 25 वर्षर्ीय अमरजीत पुत्र छोटेलाल निवासी परशुरामपुर ठुकहाई की सड़क पर अचानक घूम रहे आवारा मवेशी से टक्कर हो गई। इससे बाइक सवार युवक घायल हो गया और मवेशी की मौत हो गई। राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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