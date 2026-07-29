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Raebareli News: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: जगतपुर के विश्नोई का पुरवा गांव के 28 वर्षीय ललित कुमार बाइक से गिरकर घायल हो गए। घायल को राहगीरों ने मदद करके अस्पताल पहुंचाया।

Raebareli News: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल

Raebareli News: जगतपुर। थाना क्षेत्र के विश्नोई का पुरवा गांव के रहने वाले 28 वर्षीय बाइक सवार ललित कुमार पुत्र रामसनेही बुधवार को डलमऊ रोड पर फौजी ढाबा के पास गिरकर घायल हो गए। राहगीरो की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया।

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