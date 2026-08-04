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Raebareli News: आवारा पशु से टकराकर बाइक सवार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: जगतपुर के सलोन रोड पर परशुरामपुर ठुकहाई गांव के पास रात को एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान अमरजीत (25) के रूप में हुई है। हादसे में टक्कर इतनी तेज थी कि आवारा पशु की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने एंबुलेंस से उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया।

Raebareli News: आवारा पशु से टकराकर बाइक सवार घायल

Raebareli News: जगतपुर। सलोन रोड पर परशुरामपुर ठुकहाई गांव के पास सोमवार रात आवारा पशु से टकराकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान अमरजीत (25) पुत्र छोटेलाल, निवासी पूरे ठाकुराइन मजरा कुसमी के रूप में हुई है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने एंबुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। ग्रामीणों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि पशु की मौके पर ही मौत हो गई।

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