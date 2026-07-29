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Raebareli News: सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: ऊंचाहार के सराय हरदो गांव में 36 वर्षीय रामसंजीवन और राजबहादुर बाइक से जा रहे थे। अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया, जिससे दोनों गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया।

Raebareli News: सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोग घायल

Raebareli News: ऊंचाहार। क्षेत्र के सराय हरदो गांव के रहने वाले 36 वर्षीय रामसंजीवन गांव के ही रहने वाले राजबहादुर के साथ किसी काम से बाइक से ऊंचाहार जा रहे थे। इसी बीच खरौली सूची मार्ग पर जमुनापुर के पास सड़क पर अचानक एक कुत्ता आ गया। इससे टकराकर दोनों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है।

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