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Raebareli News: बाजार गए युवक से मारपीट, जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: ऊंचाहार के भूपेंद्र यादव बुधवार को हैदराबाद से लौटे थे। बाजार में सब्जी खरीदने के दौरान गंज मजरे गंगौली के कुछ लड़कों से मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट की घटना हुई। पीड़ित ने मामले की तहरीर कोतवाली में दी है और पुलिस जांच कर रही है।

Raebareli News: बाजार गए युवक से मारपीट, जांच शुरू

Raebareli News: ऊंचाहार। कोतवाली क्षेत्र के पूरे गुलाब मजरे कंदरांवां गांव निवासी भूपेंद्र यादव बुधवार को हैदराबाद से घर आया था। शाम को वह गांव के पास बाजार में सब्जी खरीदने गया था। मामूली बात पर गंज मजरे गंगौली गांव के कुछ लड़कों से उसकी कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। पीड़ित ने मामले की तहरीर कोतवाली में दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई।

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