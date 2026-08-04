Raebareli News: कांग्रेस नेता ने चौपाल में समस्याएं सुनीं
Raebareli News: रायबरेली के कांग्रेस के प्रदेश सचिव अतुल सिंह ने तिवारीपुर, मियापुर, गौरैयापुर, अलीगंज और मदारीगंज सहित कई गांवों में चौपाल आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने लोगों से राहुल गांधी को मजबूत करने की अपील की और कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है।
Raebareli News: रायबरेली। कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं विधान सभा ऊंचाहार के पूर्व प्रत्याशी अतुल सिंह ने क्षेत्र के तिवारीपुर, मियापुर, गौरैयापुर, अलीगंज, मदारीगंज समेत कई गांवों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों से राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है।
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