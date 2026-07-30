Raebareli News: टीले के खेत में तार से हुई बैरिकेडिंग, किसानों को खेत फंसने का डर

Raebareli News: ओई गांव के टीले पर पुरातात्विक विभाग की जांच में कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। बारिश के कारण खुदाई नहीं की जा सकती है, लेकिन बैरिकेडिंग करवाई गई है। गांव के किसान चिंतित हैं कि यदि उनकी भूमि ऐतिहासिक महत्व की पाई गई, तो उन्हें यह खोना पड़ सकता है।

Raebareli News: दो दिन सर्वेक्षण के बाद कुषाणकालीन दीवार मिलने का खुलासा एसडीएम के निर्देश पर प्रधान ने खंभे लगवाकर सुरक्षित किया गड्ढा

फसल बुआई को लेकर चिंता में डूबे टीले के भूमिधरी किसान हरचंदपुर संवाददाता। ओई गांव के टीले पर पुरातत्व विभाग की टीम की जांच के बाद एसडीएम ने खेत में बैरिकेडिंग करवाकर तार बंधवा दिया है। ताकि गड्ढे से कोई छेड़छाड़ न की जा सके। इसके बाद ग्रामीणों की धुकधुकी बढ़ गई है। इसके पीछे खेत फंसने की आशंका है। डीएम सरनीत कौर ब्रोका का कहना है कि बारिश के बाद पुरातत्व टीम टीले का दोबारा सर्वेक्षण करेगी। इसके बाद इसकी खुदाई करवाई जाएगी। अब ग्रामीणों में इस बात की चिंता है कि अगर उनकी जमीन ऐतिहासिक महत्व की निकली तो उन्हें इस जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरी ओर घटना के सातवें दिन भी दूर-दराज से पहुंचकर लोगों ने टीले में बने गड्ढे का अवलोकन किया।

प्राचीन टीले के नीचे मिले अवशेषों की चर्चा थाना क्षेत्र के ओई गांव में एक सप्ताह पूर्व बारिश के दौरान किसान के खेत की मिट्टी धंसने से निकली सुरंगनुमा संरचना अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम महराजगंज के निर्देश पर गुरुवार को खेत की बैरिकेडिंग करा दी गई। वहीं, प्राचीन टीले के नीचे मिले अवशेषों के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है। ग्रामीण इस टीले में हजारों साल पुराने इतिहास के दफन होने की संभावना जता रहे हैं। घटना के बाद दूर-दराज से लोग गड्ढा और सुरंगनुमा संरचना देखने पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारी डॉ. राजेंद्र यादव ने मौके का निरीक्षण कर ग्रामीणों से प्राचीन टीले के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद बुधवार को पुरातत्व विभाग, लखनऊ के सहायक पुरातत्वविद् डॉ. मनोज कुमार यादव अपने सहायक हिमांशु सिंह के साथ स्थल का विस्तृत निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सुरंगनुमा संरचना के भीतर कुषाणकालीन दीवार, मिट्टी की मशाल तथा गगरी मिलने की जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि करीब दो सौ बीघे में फैले इस प्राचीन टीले पर ओई, कंशमीरा, दहिगवां, कुकरिहा और शिवाला गांव के लोगों की पुश्तैनी कृषि भूमि है। टीले के एक हिस्से पर ओई गांव भी बसा हुआ है और यहां कई पक्के मकान बने हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह टीला पुरातत्व विभाग में संरक्षित बताया जाता है।

किसानों की चिंताएँ और बैरिकेडिंग ग्रामीणों का कहना है कि टीले पर वर्षों से तिल्ली, उड़द, जौ, बाजरा, सरसों, मटर और गेहूं सहित अन्य फसलें उगाई जाती रही हैं। खेत के नीचे प्राचीन अवशेष मिलने के बाद किसानों में यह आशंका है कि यदि भूमि पुरातत्व विभाग के संरक्षण में चली गई तो उन्हें इसके बदले जमीन या उचित मुआवजा मिलेगा या नहीं। प्रधान प्रतिनिधि हरिश्चंद्र मौर्य ने बताया कि एसडीएम चंद्र प्रकाश गौतम के निर्देश पर गुरुदेई मौर्या के लगभग तीन बिस्वा खेत में आठ पिलर और लोहे के कंटीले तार लगाकर बैरिकेडिंग कराई गई है। मौके पर पुलिस भी तैनात है। फिलहाल खुदाई कब शुरू होगी, इसका निर्णय नहीं हुआ है। किसान गुरुदेई मौर्या का कहना है कि बैरिकेडिंग के कारण खेत की जुताई-बुआई प्रभावित हो गई है।

वर्जन… हरचंदपुर क्षेत्र के ओई गांव के टीले पर पुरातत्व जांच में प्राचीन अवशेष मिले हैं। बारिश की वजह से टीले की खुदाई अभी नहीं की जा सकती। इसलिए पुरातत्व विभाग ने जनवरी में सुरंग की खुदाई करने के बाद आगे की जांच करेगी तब तक के लिए टीले को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। टीले के आसपास बैरिकेडिंग करवाकर तार बंधवा दिया गया है। अब पुरातत्व विभाग की टीमें इसका दोबारा सर्वेक्षण करेंगी।

-सरनीत कौर ब्रोका, जिलाधिकारी रायबरेली