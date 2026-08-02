Raebareli News: मुर्गे ने बुजुर्ग को दौड़ाकर काटा, शिकायत पर

Raebareli News: लालगंज। कोतवाली क्षेत्र के हरीपुर गांव में इन दिनों एक मुर्गा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक यह मुर्गा राहगीरों को देखते ही दौड़ा लेता है। यदि कोई समय रहते भाग नहीं पाता तो मुर्गा चोंच मारकर उसे घायल कर देता है। रविवार सुबह भी मुर्गे ने एक बुजुर्ग को दौड़ाकर काट लिया। इसके बाद मुर्गा पालने वाले परिवार से शिकायत करना बुजुर्ग को भारी पड़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। बताया गया कि घटी गांव निवासी दुखी लाल (60) पुत्र मंगल प्रसाद रविवार सुबह हरीपुर गांव में विकास पुत्र अमरनाथ के घर के बगल से रास्ते से गुजर रहे थे।

इसी दौरान वहां मौजूद कटहे मुर्गे ने उन्हें दौड़ा लिया और चोंच मारकर घायल कर दिया। दुखी लाल ने मुर्गा पालने वाले विकास से इसकी शिकायत की। आरोप है कि इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और गाली-गलौज के बाद मारपीट हो गई।मारपीट में एक पक्ष से दुखी लाल तथा दूसरे पक्ष से विकास की पत्नी गुड़िया घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया। मामले में तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाल पीके सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। दोनों पक्षों के चोटिल लोगों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।