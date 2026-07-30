Raebareli News: छत से गिरकर युवक गंभीर घायल
Raebareli News: लालगंज के खीरों थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय सूरज सिंह एक दिन Roof पर खड़े थे, तभी उन्हें चक्कर आया और वह 11 फुट नीचे गिर गए। परिजनों ने तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
Raebareli News: लालगंज। खीरों थाना क्षेत्र के रहने वाले सूरज सिंह (23) पुत्र मेवालाल गुरुवार को अपने घर की छत पर खड़े थे। इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वह संतुलन खोकर करीब 11 फुट नीचे गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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