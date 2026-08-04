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Raebareli News: सर्पदंश से युवक की हालत बिगड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: शिवगढ़ के नेरथुवा गांव में 20 वर्षीय रामफेर को शौच के दौरान सांप ने काट लिया। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मरीज की स्थिति अब स्थिर है और उसका इलाज जारी है।

Raebareli News: सर्पदंश से युवक की हालत बिगड़ी

Raebareli News: शिवगढ़। थाना क्षेत्र के कोनी मजरे नेरथुवा गांव के रहने वाले रामफेर (20) पुत्र बृजलाल देर शाम शौच को गए थे। खेत में बैठे सांप ने उसे डस लिया। आनन फानन परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए। जहां इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डा राहुल यादव ने उसे भर्ती कर लिया। उन्होंने बताया कि इलाज किया जा रहा है, मरीज खतरे से बाहर है।

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