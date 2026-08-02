Raebareli News: बच्चे का अपहरण का प्रयास, मौके पर पहुंची पुलिस
Raebareli News: ऊंचाहार में बस स्टैंड पर एक 10 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की गई। बच्चे का नाम शिवांश है, जो अपने पिता की तलाश में था। पास मौजूद दुकानदार और अन्य लोगों ने युवक की संदिग्धता देखी और बच्चे को बचा लिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
Raebareli News: ऊंचाहार संवाददाता। कस्बे के बस स्टैंड पर सरेशाम एक दस वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए बच्चे को छुड़ाकर पुलिस को सूचना दी है। कथित तौर पर अपहरणकर्ता को पुलिस हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई है। क्षेत्र के पूरे चौहान मजरे ऊंचाहार देहात निवासी दस वर्षीय शिवांश अपने पिता जीतकरन उर्फ झंझटी को खोजते हुए रविवार की शाम कस्बे के बस स्टैंड पर गया हुआ था। इसी दौरान एक युवक उसे जबरन घसीटकर अपने साथ ले जाने लगा। यह देखकर पास में मौजूद एक दुकानदार ने युवक को संदिग्ध मानते हुए उससे कारण पूछा तो उसने बच्चे को अपने घर का बताया।
इसके बाद अन्य लोगों के पहुंचने पर पता चला कि बच्चे के अपहरण का प्रयास किया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को लेकर कोतवाली ले गयी हैं। पकड़ा गया युवक प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। कोतवाल ओमप्रकाश राय ने बताया कि युवक नशेड़ी लग रहा है। उससे पूछताछ की जा रही हैं, इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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