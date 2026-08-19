युवक की तालाब में डूबने से मौत, शादी के 3 माह बाद ही उजड़ गया सुहाग
उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। युवक की अभी तीन महीने पहले शादी हुई थी। तीन महीने बाद ही महिला का सुहाग उजड़ गया।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जायस अंतर्गत पूरे हकीम मोहल्ले में मंगलवार शाम शौच के लिए गए एक युवक का पैर फिसलने से गहरे तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। युवक की अभी तीन महीने पहले शादी हुई थी। तीन महीने बाद ही महिला का सुहाग उजड़ गया।
पूरे हकीम निवासी राम पियारे का 30 वर्षीय छोटा बेटा नन्द लाल प्रजापति नाग पंचमी (गुड़िया) का त्योहार मनाने अपनी ससुराल गया था। मंगलवार शाम करीब 5 बजे वह पत्नी कमलेश कुमारी को ससुराल में ही छोड़कर अकेले घर लौटा था। इसके बाद शाम करीब 7 बजे वह घर के पास स्थित तालाब की तरफ शौच के लिए गया, जहां अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में समा गया।
स्थानीय लोगों को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पानी में उतरकर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं लग सका। बुधवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद नन्द लाल का शव तालाब से बाहर निकाला गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
मृतक नन्द लाल की शादी इसी वर्ष 10 मई को कमलेश कुमारी के साथ हुई थी। महज तीन महीने में ही मांग का सिंदूर उजड़ जाने की खबर मिलते ही पत्नी बदहवास हालत में ससुराल पहुंची, जहां उसका रो-रोकर बुरा हाल है और वह बार-बार बेहोश हो रही है। मृतक की मां बिमला देवी और बड़े भाई दिनेश प्रजापति समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर राजस्व टीम पहुंच गई। तहसीलदार अभिषेक यादव ने बताया कि राजस्व टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार पीड़ित परिवार को शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि दिलाई जाएगी
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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