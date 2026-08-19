Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युवक की तालाब में डूबने से मौत, शादी के 3 माह बाद ही उजड़ गया सुहाग

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। युवक की अभी तीन महीने पहले शादी हुई थी। तीन महीने बाद ही महिला का सुहाग उजड़ गया।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जायस अंतर्गत पूरे हकीम मोहल्ले में मंगलवार शाम शौच के लिए गए एक युवक का पैर फिसलने से गहरे तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। युवक की अभी तीन महीने पहले शादी हुई थी। तीन महीने बाद ही महिला का सुहाग उजड़ गया।

पूरे हकीम निवासी राम पियारे का 30 वर्षीय छोटा बेटा नन्द लाल प्रजापति नाग पंचमी (गुड़िया) का त्योहार मनाने अपनी ससुराल गया था। मंगलवार शाम करीब 5 बजे वह पत्नी कमलेश कुमारी को ससुराल में ही छोड़कर अकेले घर लौटा था। इसके बाद शाम करीब 7 बजे वह घर के पास स्थित तालाब की तरफ शौच के लिए गया, जहां अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में समा गया।

स्थानीय लोगों को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पानी में उतरकर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं लग सका। बुधवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद नन्द लाल का शव तालाब से बाहर निकाला गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, वाराणसी समेत इन 7 जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल
ये भी पढ़ें:22 को फांसी की सजा सुना चुके जज को सुरक्षा की चिंता, गनर बदलने पर भी सवाल

पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

मृतक नन्द लाल की शादी इसी वर्ष 10 मई को कमलेश कुमारी के साथ हुई थी। महज तीन महीने में ही मांग का सिंदूर उजड़ जाने की खबर मिलते ही पत्नी बदहवास हालत में ससुराल पहुंची, जहां उसका रो-रोकर बुरा हाल है और वह बार-बार बेहोश हो रही है। मृतक की मां बिमला देवी और बड़े भाई दिनेश प्रजापति समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर राजस्व टीम पहुंच गई। तहसीलदार अभिषेक यादव ने बताया कि राजस्व टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार पीड़ित परिवार को शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि दिलाई जाएगी

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Raebareli News
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।