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गंगा एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर में घुसी स्कॉर्पियो, किशोरी समेत तीन की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल

Yogesh Yadav सलोन (रायबरेली), संवाददाता
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रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में दिल्ली से जौनपुर लौट रहे परिवार की स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 12 वर्षीय किशोरी सहित तीन महिलाओं की मौत हो गई। दो महिलाओं और ड्राइवर सहित पांच घायल हैं।

गंगा एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर में घुसी स्कॉर्पियो, किशोरी समेत तीन की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल

UP News: यूपी के रायबरेली में सलोन कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर मीरजहांपुर के पास मंगलवार देर रात दिल्ली से जौनपुर आ रही स्कॉर्पियो कार खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में किशोरी समेत तीन महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य महिलाओं और ड्राइवर समेत पांच लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को सीएचसी संग्रामगढ़ में भर्ती कराया गया है।

आधे घंटे कार में फंसे रहे लोग

रात में एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप उठी। स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। सड़क पर कांच के टुकड़े, बैग, कपड़े और मोबाइल बिखर गए। गाड़ी के अंदर फंसे लोग दर्द से कराह रहे थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस पहुंचने से पहले ही राहत कार्य शुरू कर दिया। किसी ने गाड़ी के दरवाजे खींचे, तो किसी ने मोबाइल की रोशनी में अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। आधे घंटे बाद लोगों को निकाला जा सका। हाईवे पर खून से लथपथ पड़े घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचना शुरू किया तो राहगीर भी रुककर मदद में जुट गए।

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जौनपुर स्थित सुजानगंज थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के रहने वाले एक ही परिवार के आठ लोग मंगलवार को दिल्ली से चलकर गृह जनपद जौनपुर लौट रहे थे। इसी बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर रात करीब साढ़े दस बजे सलोन कोतवाली क्षेत्र के मीरजहांपुर के पास स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से घुस गई। हादसे में किशोरी समृद्धि (12) पुत्री गुरचरण सिंह के साथ सरोज सिंह (55) पत्नी राजेंद्र और संगीता सिंह (22) पुत्री नीरज सिंह की मौके पर मौत हो गई। प्रतिभा सिंह (32) पत्नी गुरु चरण सिंह और सविता सिंह पत्नी नीरज सिंह के साथ ही गुरुचरण सिंह (35) पुत्र राजेंद्र प्रताप सिंह, नीरज सिंह पुत्र राजेंद्र और समर्थ सिंह (3) समेत पांच लोग घायल हो गए।

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घायलों को प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इसमें तीन साल के मासूम बच्चे की हालत गंभीर होने पर एम्स रेफर कर दिया गया। बाकी अन्य घायलों को प्रतापगढ़ और रायबरेली के अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने तीनों शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक और घायल एक ही परिवार के हैं। सभी लोग दिल्ली से जौनपुर घर स्कॉर्पियो से लौट रहे थे।

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सलोन कोतवाल बालेन्दु गौतम ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि घटना की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

तेज धमाके के साथ मची अफरातफरी

रात करीब साढ़े दस बजे जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसी तो टक्कर इतनी भीषण थी कि दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। आसपास के ग्रामीण और राहगीर दौड़ पड़े। मौके का मंजर देख हर कोई सिहर उठा।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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