शहीदों की धरती: हर जंग में देश के लिए बलिदान देते रहे हैं रायबरेली के वीर

रायबरेली का बैसवारा क्षेत्र बलिदानियों की भूमि है। 1948 से कारगिल युद्ध तक देश की रक्षा में यहां के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।

कलम और कृपाण की धरा 'बैसवारा' की माटी ने हमेशा से देश के लिए जांबाज सपूतों को जन्म दिया है। 1857 की क्रांति के नायक राना बेनी माधव बक्स सिंह की विरासत को आज भी यहां के लाल सहेज रहे हैं। 1948 से लेकर कारगिल युद्ध और केदारनाथ की आपदा तक, रायबरेली के बहादुरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। इन बलिदानियों में सबसे ज्यादा संख्या लालगंज क्षेत्र से है, जिन्होंने हर युद्ध में अपना शौर्य दिखाया और तिरंगे का मान रखा।

आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ 1947-48 में हुए पहले ही युद्ध में बैसवारा के कई सपूतों ने शहादत दी। नंदा खेड़ा के गज्जू सिंह, गढ़ी दूला राय के राम हरख सिंह, शाहपुर के भगवान सिंह और बिशुन खेड़ा के श्रीनाथ ने प्राण न्यौछावर कर दिए।

हर युद्ध में रही अहम भूमिका 1962 भारत-चीन युद्ध: चीन के साथ युद्ध में बैसवारे के शेरों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। रामगढ के केबी सिंह, पूरे बारा के देवी चरन, तारा पुर के गजराज सिंह, बेहटाकलां के चंद्रभूषण सिंह और गुमान खेड़ा के उमाशंकर सिंह शहीद हुए।

1965 और 1971 के युद्ध: 1965 के युद्ध में लालपुर के राम सिंह चौहान और हेती रामपुर के सुखराम सिंह जैसे जांबाज शहीद हुए। 1971 के युद्ध में सूरज खपुरा के अंसुन और दूर भाष निवासी भगवती सिंह जैसे कई सैनिकों ने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।

अन्य ऑपरेशन्स: 1990 के सैन्य ऑपरेशन्स में भदोखर के रणधीर सिंह, रसीदपुर के जयकरन सिंह, टिकवापुर के रामेश्वर सिंह शहीद हुए। कारगिल युद्ध (ऑपरेशन विजय) में भी विशुनदास पुर के राजेंद्र यादव ने देश के लिए जान दी।