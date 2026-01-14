यूपी में तहसीलदार की गाड़ी ने 12 साल के बच्चे को रौंदा, दर्दनाक मौत; परिवार में मचा कोहराम

संक्षेप: यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। घर के बाहर खड़े किशोर को लखीमपुर खीरी जिले के तहसीलदार की प्राइवेट गाड़ी ने रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई।

यूपी के रायबरेली जिले में बुधवार को दिन में घर के बाहर खड़े किशोर को लखीमपुर खीरी जिले के तहसीलदार की प्राइवेट गाड़ी ने रौंद दिया। इससे किशोर गंभीर रुप से घायल हो गया। घायल को दुर्घटना करने वाली गाड़ी से सीएचसी पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर उसे एम्स रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में अभी परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई।

डलमऊ कस्बे के मियां टोला मोहल्ले का रहने वाले 12 वर्षीय अली हुसैन पुत्र आफाक हुसैन बुधवार को दिन में करीब साढ़े 11 बजे घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ा था। इसी बीच मुराईबाग-गंगा घाट मार्ग पर पुराने नगर पंचायत कार्यालय के पास लखीमपुर खीरी जिले में तैनात तहसीलदार की प्राइवेट चार पहिया गाड़ी ने उसे रौंद दिया। हादसे में किशोर गंभीर रुप से घायल हो गया। हालांकि दुर्घटना करने वाली अधिकारी की गाड़ी से घायल किशोर को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर उसे एम्स रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।