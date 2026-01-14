Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRaebareli 12-year-old boy was crushed to death by the Lakhimpur Kheri tehsildar vehicle
यूपी में तहसीलदार की गाड़ी ने 12 साल के बच्चे को रौंदा, दर्दनाक मौत; परिवार में मचा कोहराम

यूपी में तहसीलदार की गाड़ी ने 12 साल के बच्चे को रौंदा, दर्दनाक मौत; परिवार में मचा कोहराम

संक्षेप:

यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। घर के बाहर खड़े किशोर को लखीमपुर खीरी जिले के तहसीलदार की प्राइवेट गाड़ी ने रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई।

Jan 14, 2026 08:36 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के रायबरेली जिले में बुधवार को दिन में घर के बाहर खड़े किशोर को लखीमपुर खीरी जिले के तहसीलदार की प्राइवेट गाड़ी ने रौंद दिया। इससे किशोर गंभीर रुप से घायल हो गया। घायल को दुर्घटना करने वाली गाड़ी से सीएचसी पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर उसे एम्स रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में अभी परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डलमऊ कस्बे के मियां टोला मोहल्ले का रहने वाले 12 वर्षीय अली हुसैन पुत्र आफाक हुसैन बुधवार को दिन में करीब साढ़े 11 बजे घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ा था। इसी बीच मुराईबाग-गंगा घाट मार्ग पर पुराने नगर पंचायत कार्यालय के पास लखीमपुर खीरी जिले में तैनात तहसीलदार की प्राइवेट चार पहिया गाड़ी ने उसे रौंद दिया। हादसे में किशोर गंभीर रुप से घायल हो गया। हालांकि दुर्घटना करने वाली अधिकारी की गाड़ी से घायल किशोर को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर उसे एम्स रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

वहीं इस घटना में अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई। कोतवाल राघवन कुमार सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी जिले के तहसीलदार की प्राइवेट गाड़ी की टक्कर से किशोर की इलाज के दौरान एम्स में मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में परिजनों की ओर से कोतवाली में कोई तहरीर नहीं दी गई है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में 5 लाख की राह होगी आसान, अब नहीं काटना पड़ेगा 6 KM का अतिरिक्त चक्कर
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Raebareli News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |