Rae Bareli massacre A mob beat a Dalit man for eight hours mistaking him for a thief रायबरेली हत्याकांड: चोर समझकर 8 घंटे तक दलित को पीटती रही भीड़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता का खुलासा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRae Bareli massacre A mob beat a Dalit man for eight hours mistaking him for a thief

रायबरेली हत्याकांड: चोर समझकर 8 घंटे तक दलित को पीटती रही भीड़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता का खुलासा

रायबरेली में  ससुराल जाने के लिए पैदल रास्ते से निकले दलित हरिओम को रास्तेभर लोग संदिग्ध व्यक्ति ही मानते रहे। एक ढाबे के पास ग्रामीणों ने उसे रोक लिया और आखिर में ससुराल पहुंचने से महज चंद किलोमीटर पहले उसे आखिर में ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट-पीटकर मार डाला।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, रायबरेलीTue, 7 Oct 2025 08:42 PM
share Share
Follow Us on
रायबरेली हत्याकांड: चोर समझकर 8 घंटे तक दलित को पीटती रही भीड़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता का खुलासा

यूपी के रायबरेली में युवक की पिटाई को लेकर नया खुलासा हुआ है। दरअसल, फतेहपुर से ऊंचाहर ससुराल जाने के लिए पैदल रास्ते से निकले हरिओम को रास्तेभर लोग संदिग्ध व्यक्ति ही मानते रहे। गदागंज क्षेत्र के एक ढाबे के पास ग्रामीणों ने उसे रोक लिया। पुलिस बुलाई गई और पूछताछ के दौरान विक्षिप्त होने का पता चला तो लोग शांत हो गए। बुधवार के दिन भी उसका पूरा रास्ता खतरों से भरा रहा। आखिर में ससुराल पहुंचने से महज चंद किलोमीटर पहले उसे आखिर में ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट-पीटकर मार डाला।

ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरदासपुर गांव के पास बीते बुधवार रात करीब आठ पहुंचे हरिओम को गांव वालों ने चोर समझ लिया। ग्रामीणों ने पहले हरिओम से उसका नाम व पता पूछने के साथ उससे उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी ली। हालांकि विक्षिप्त युवक एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। इस पर ग्रामीण उस पर लात-घूसे और बेल्ट बरसाने लगे। पुलिस की जांच में पता चला कि ग्रामीण रात करीब आठ बजे से हरिओम को पीटना शुरू किया और सुबह करीब चार बजे तक पीटते रहे। युवक की जान निकलने के बाद ही उसे पीटने वाले मौके से भागे।

कोतवाली पुलिस घटना की जांच और वायरल वीडियो के आधार पर हरिओम की पिटाई करने वाले संदिग्धों की भी तलाश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीओ गिरजाशंकर त्रिपाठी का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी व्यक्ति प्रकाश में आएगा, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें:योगी से मिलकर मागूंगा न्याय; पवन सिंह और ज्योति विवाद में अब ससुर की एंट्री

दर्द से कराहता रहा हरिओम

पिटाई से हरिओम आठ घंटे तक दर्द से कराहता रहा लेकिन गांव के किसी बड़े बुजुर्ग व महिलाओं को भी उसके प्रति दया तक नहीं आई जबकि वह बार-बार भीड़ से जान बक्श देने की गुहार लगाता रहा। हरिओम को पीट रही भीड़ बस यही कहती रही कि बताओं तुम्हारे अन्य साथी कहां है। हरिओम के प्राइवेट पार्ट तक को लाठी डंडों से कुचला गया। इसकी भी पुष्टि पीएम रिपोर्ट देखने के बाद हुई।

पति की मौत से बदहवास पत्नी व बेटी

हरिओम की निर्मम हत्या को लेकर एक सप्ताह का समय बीत गया है लेकिन अधिकारियों की ओर से इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरिओम की पत्नी संगीता उर्फ पिंकी घटना के कई दिन बीत जाने के बाद वह उबर नहीं पाई है। घटना की बात सुनकर पत्नी बदहवास हो जाती है। उसकी आंख से आंसू छलक जाते हैं।

ये भी पढ़ें:महाकुंभ के बाद अब माघ मेले की तैयारी में जुटे अफसर, सात सेक्टर बनेंगे
Raebareli News Raebareli Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |