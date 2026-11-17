मंगलवार को बैठक के दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पार्टी के नए चुनावी नारे और संकल्प की जानकारी दी।

इस चिंतन बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर मंथन किया।

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मथुरा के परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में दो दिवसीय योजना बैठक (16-17 नवंबर) का आयोजन किया। इस चिंतन बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर मंथन किया।

'राधे-राधे, कमल खिला दे' के उद्घोष के साथ चुनावी शंखनाद मंगलवार को बैठक के दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पार्टी के नए चुनावी नारे और संकल्प की जानकारी दी।

पंकज चौधरी के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में सुबह की बैठक की शुरुआत सभी प्रतिनिधियों ने "राधे-राधे, कमल खिला दे" के उद्घोष के साथ की।

उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा के ढाई करोड़ से ज्यादा सदस्य और दो करोड़ से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं। चौधरी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP), बहुजन समाज पार्टी (BSP) या AIMIM को सफलता नहीं मिलेगी और भाजपा 2017 के ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराते हुए तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया जीत का मंत्र बैठक के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शिरकत की और प्रतिनिधियों को आगामी चुनावों के लिए मार्गदर्शन दिया।

परखम पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सबसे पहले अंत्योदय के प्रेरणास्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा और दिवंगत विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल के चित्र (पुण्यतिथि के अवसर पर) पर माल्यार्पण किया।

दो दिवसीय योजना बैठक का स्वरूप भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक मनीष दीक्षित के मुताबिक, 16 नवंबर से शुरू हुई इस दो दिवसीय योजना बैठक में संगठन के विस्तार और चुनावी रोडमैप पर गहन चर्चा हुई।

16 नवंबर को आयोजित सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी.एल. संतोष, प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी सहित लगभग 54 प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

17 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में बूथ प्रबंधन, संगठनात्मक अभियानों और आगामी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया गया।

BJP के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं बचा: अवधेश प्रसाद मथुरा में BJP की बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि BJP के पास न तो कहने के लिए कुछ है, न बताने के लिए और न ही जनता के सामने रखने के लिए कोई उपलब्धि है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़ गए हैं और विकास पूरी तरह ठप हो गया है। चुनाव में अब सिर्फ दो महीने बचे हैं। ऐसे में यह कोई चुनावी बैठक या विचार-मंथन का सत्र नहीं है।