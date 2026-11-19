ताजमहल को तेजो महालय मंदिर बताने से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं ने परिसर के निरीक्षण और फोटोग्राफी के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने केंद्र और एएसआई से जवाब मांगा है। 2015 से आगरा की अदालत में लंबित मुकदमे में ताजमहल को शिव मंदिर बताया गया है।

आगरा: विश्व प्रसिद्ध ताजमहल एक बार फिर राजनीतिक और धार्मिक नारेबाजी को लेकर चर्चा में है। स्मारक परिसर के अंदर नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें ताजमहल को तेजोमहल बताते हुए धार्मिक और राजनीतिक नारे लगाए जा रहे हैं। वीडियो में राधे-राधे कमल खिला दे का चुनावी नारा भी सुनाई दे रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा ब्रज क्षेत्र पिछड़ा मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी राजेश राठौर नजर आ रहे हैं। उनके साथ मौजूद लोगों द्वारा नारेबाजी किए जाने का दावा किया जा रहा है। ताजमहल जैसे संरक्षित स्मारक परिसर में इस तरह की राजनीतिक नारेबाजी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। स्मारक में पर्यटकों के भ्रमण और गतिविधियों को लेकर निर्धारित नियम हैं। ऐसे में वीडियो सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि वीडियो कब का है और नारेबाजी के मामले में कोई कार्रवाई हुई है या नहीं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आपको बता दें कुछ महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर बताने से जुड़े मामले में एक नई याचिका दाखिल की गई। इसमें ताजमहल परिसर का निरीक्षण करने, अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से जवाब मांगा है। यह याचिका आगरा की निचली अदालतों के उन आदेशों को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिनमें ताजमहल के सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयोग गठित करने की मांग खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने दलील दी कि परिसर का निरीक्षण और फोटोग्राफी मामले के निपटारे के लिए जरूरी है।