राधे-राधे, कमल खिला दे; भाजपा नेता ने स्कूल में बच्चों से लगवाए नारे, वीडियो वायरल
बदायूं के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से राधे-राधे, कमल खिला दे के नारे लगवाने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने भाजपा नेताओं पर बच्चों की पढ़ाई रुकवाकर राजनीतिक नारे लगवाने का आरोप लगाया है।
बदायूं, संवाददाता। यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां प्राथमिक विद्यालय बसई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में स्कूल के छोटे बच्चे राधे-राधे, कमल खिला दे के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। विद्यालय परिसर के भीतर इस तरह की नारेबाजी सामने आने के बाद विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
जानकारी के मुताबिक भाजपा जिला उपाध्यक्ष सरिता वार्ष्णेय और मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय बसई में बनाए गये बूथ पर पहुंचे थे। इसी दौरान बच्चों से नारे लगवाये गये, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सरिता वार्ष्णेय और मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह ने आरोप को खारिज करते हुए बताया कि वे बूथ पर गए थे, लेकिन बच्चों ने उन्हें देखकर खुद ही नारा लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चे काफी जागरूक हैं और सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। यह नारा भी इन दिनों काफी लोकप्रिय है। बच्चों से किसी ने नारा लगाने को नहीं कहा गया था।
इस प्रकरण पर बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह और जिला उपाध्यक्ष सरिता वार्ष्णेय ने स्कूल पहुंचकर बच्चों की चलती कक्षा को रुकवाया। आरोप यह भी है कि स्कूल के अध्यापकों की मौजूदगी में ही नाबालिग विद्यार्थियों से राजनीतिक नारे लगवाए गये, इसे विपक्षी दल शिक्षा के माहौल को खराब करने वाला कदम बता रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर बीएसए नवीन कुमार ने इस प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लिया है और पूरे घटनाक्रम की सत्यता जांचने के लिए संबंधित बीईओ को जांच देकर आख्या मांगी है।
पढ़ाई के बीच पार्टी के नारे लगवाना शर्मनाक: प्रभात
समाजवादी पार्टी के नेता, मुख्य सचेतक, लोक लेखा समिति के सदस्य एवं सांसद धर्मेंद्र यादव के मीडिया प्रभारी प्रभात अग्रवाल ने कहा कि भाजपा की राजनीति अब किस स्तर तक गिर चुकी है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मासूम बच्चों की पढ़ाई रोककर उनसे पार्टी के नारे लगवाए जा रहे हैं।
बिसौली ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह और भाजपा की जिला उपाध्यक्ष सरिता वार्ष्णेय ने भाजपा की कथित राजनीतिक कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ग्राम बसई, बिसौली स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई बाधित कर नाबालिग बच्चों से भाजपा के चुनाव चिह्न कमल के पक्ष में नारे लगवाए गये। प्रदेश में पहले से ही 26,000 सरकारी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं और जो बमुश्किल बच गए हैं उनमें भाजपा का राजनीतिक ककहरा सिखाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में विद्यालय के अध्यापकों की भूमिका भी संदिग्ध है, यह केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं, बल्कि मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। भाजपा लगातार शिक्षा,संस्कार और राष्ट्र निर्माण की बातें करती है, लेकिन बसई के प्राथमिक विद्यालय से आया वीडियो इन दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए, उस उम्र में उनसे राजनीतिक नारे लगवाना बेहद शर्मनाक है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें