बदायूं के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से राधे-राधे, कमल खिला दे के नारे लगवाने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने भाजपा नेताओं पर बच्चों की पढ़ाई रुकवाकर राजनीतिक नारे लगवाने का आरोप लगाया है।

बदायूं, संवाददाता। यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां प्राथमिक विद्यालय बसई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में स्कूल के छोटे बच्चे राधे-राधे, कमल खिला दे के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। विद्यालय परिसर के भीतर इस तरह की नारेबाजी सामने आने के बाद विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के मुताबिक भाजपा जिला उपाध्यक्ष सरिता वार्ष्णेय और मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय बसई में बनाए गये बूथ पर पहुंचे थे। इसी दौरान बच्चों से नारे लगवाये गये, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सरिता वार्ष्णेय और मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह ने आरोप को खारिज करते हुए बताया कि वे बूथ पर गए थे, लेकिन बच्चों ने उन्हें देखकर खुद ही नारा लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चे काफी जागरूक हैं और सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। यह नारा भी इन दिनों काफी लोकप्रिय है। बच्चों से किसी ने नारा लगाने को नहीं कहा गया था।

इस प्रकरण पर बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह और जिला उपाध्यक्ष सरिता वार्ष्णेय ने स्कूल पहुंचकर बच्चों की चलती कक्षा को रुकवाया। आरोप यह भी है कि स्कूल के अध्यापकों की मौजूदगी में ही नाबालिग विद्यार्थियों से राजनीतिक नारे लगवाए गये, इसे विपक्षी दल शिक्षा के माहौल को खराब करने वाला कदम बता रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर बीएसए नवीन कुमार ने इस प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लिया है और पूरे घटनाक्रम की सत्यता जांचने के लिए संबंधित बीईओ को जांच देकर आख्या मांगी है।

पढ़ाई के बीच पार्टी के नारे लगवाना शर्मनाक: प्रभात समाजवादी पार्टी के नेता, मुख्य सचेतक, लोक लेखा समिति के सदस्य एवं सांसद धर्मेंद्र यादव के मीडिया प्रभारी प्रभात अग्रवाल ने कहा कि भाजपा की राजनीति अब किस स्तर तक गिर चुकी है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मासूम बच्चों की पढ़ाई रोककर उनसे पार्टी के नारे लगवाए जा रहे हैं।