बरसाना की लठामार होली में लाठियों से बरसा राधा का प्रेम, नंदगांव में भी हुरियारों की धूम

वसंत पंचमी से जिस बेला का इंतजार बरसाना और नंदगांव के हुरियारिनों व हुरियारों को था, वह बुधवार को आई। यहां की रंगीली गली में नंदगांव के हुरियारों की हंसी ठिठोली पर रीझी बरसाना की हुरियारिनों ने खूब लट्ठ बरसाए। इन प्रेम भरी लाठियों की चोट को हुरियारों ने अपने ढाल पर सहा। विश्व प्रसिद्ध लठामार होली में एक ओर नंदगांव के हुरियारे हाथों में ढाल और सिर पर सुरक्षा कवच पगड़ी पहने थे तो सामने चमचमाती लाठियां लिए सुंदर सजी धजी हुरियारिनें थीं।

बरसाना की रंगीली गली में श्रीकृष्ण की प्रतीक ध्वज पताका के नंदगांव से आते ही राधा की गोपी स्वरूप हुरियारिनों की लाठियां हुरियारों पर बरसने लगीं। जैसे जैसे तेज लाठियों के प्रहार उनकी ढालों पर पड़ रहे थे वैसे ही हुरियारों की ओर से व्यंगात्मक शब्द बाण छोड़े जा रहे थे, जिसका जवाब हुरियारिनें पूरे जोर से प्रेमपगी लाठियां बरसाकर दे रही थीं। एक-एक हुरियारे पर पांच-छह हुरियारिनों ने घूंघट की ओट से लाठियों की चोट की। लाठियों से स्नेह के रंग बरसे तो पूरा बरसाना होली की मस्ती में सराबोर हो गया। वहीं लाखों की संख्या में उपस्थित भक्त राधारानी की जयजय कार करने लगे। दोपहर के वक्त रंगीली गली से शुरू हुआ होली के उत्सव का यह दौर देर शाम तक यूं ही चलता रहा। देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालु इस द्वापरयुगीन लीला के साक्षी बने।

हंसी-ठिठोली कर राधारानी मंदिर पहुंचे हुरियारे शाम करीब साढ़े चार बजे नंदगांव के हुरियारे अपने बुजुर्गों के पैर छूकर और धोती चढ़ाकर प्रिया कुंड से हंसी-ठिठोली करते श्रीराधारानी मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने श्रीजी से कान्हा संग होली खेलने का आग्रह किया। इस दौरान बरसाने के विप्रों ने समधिन समधाने आई और गोरे नंद जशोदा लाला कारे कौन के छईया.. से समां बांध दिया। श्रीराधारानी मंदिर की छतों पर ड्रमों में तैयार टेसू के फूलों का रंग हुरियारों पर पिचकारियों, बाल्टियों से उड़ेला जाने लगा। इस रंग की बारिश में हर कोई सराबोर होने को लालायित दिखा। गुलाल के सतरंगी बादल घुमड़-घुमड़ कर लठामार होली का आगाज कराते रहे। समाज गायन का दौर करीब एक डेढ़ घंटे से अधिक चलता रहा।

घूंघट की ओट में लाठियों से चोट बरसाना की रंगीली गली में ध्वज पताका के आते ही सुंदर सजीधजी हुरियारिनों की लाठियां हुरियारों पर बरसने लगीं। हुरियारिनों ने घूंघट की ओट से प्रेमपगी लाठियों से चोट की। भंग की तरंग में झूमते हुरियारे उन प्रहारों को कभी मयूरी नृत्य करके तो कभी लेटकर खुशी-खुशी सहते रहे। लाठियों के प्रहारों को और तेज करने के लिए हुरियारे शब्द बाण छोड़ते रहे। इससे हुरियारिनों की लाठियों के प्रहारों और भी तेज हो जाते। लठामार होली में पंचमवेद की वाणी के शब्दों की बरसात हुई। इसमें हंसी-ठिठोली, सीख, भक्ति, वैराग्य, शरारत आदि का समावेश देखने को मिला।