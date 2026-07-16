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दीवार फांदकर स्कूल में घुसा पागल कुत्ता; दो बच्चों के मुंह नोंचे, छात्रों ने गिरते-पड़ते बचाई जान

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, मऊ/बरगढ़ (बांदा)
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बांदा के मऊ ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय में लंच के दौरान बाउंड्री फांदकर घुसे एक पागल कुत्ते ने बच्चों पर हमला कर दिया। हमले में दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। शिक्षकों ने कुत्ते को बाहर खदेड़ा। दोनों बच्चों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया।

दीवार फांदकर स्कूल में घुसा पागल कुत्ता; दो बच्चों के मुंह नोंचे, छात्रों ने गिरते-पड़ते बचाई जान

बांदा जिले के मऊ ब्लाक के प्राइमरी स्कूल में लंच के दौरान बाउंड्री कूदकर पहुंचे पागल कुत्ते ने बच्चों पर हमला कर दिया। भयभीत बच्चे जान-बचाकर इधर-उधर भागे। शिक्षकों ने किसी तरह डंडे और पत्थर बरसाते हुए कुत्ते को बाहर खदेड़ा। लेकिन तब तक कुत्ते के हमले में दो बच्चे गंभीर रुप से घायल हो गए। दोनो को कुत्ते ने काट लिया है। दोनो बच्चों को हालत गंभीर होने पर सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राथमिक विद्यालय 65 बच्चे नामांकित है। इनमें 23 बच्चे बुधवार को स्कूल पहुंचे थे। इसी स्कूल परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र में करीब 20 बच्चों का नामांकन है। जिनमें लगभग 12 बच्चे आए थे। केन्द्र का संचालक आंगनबाड़ी कार्यकत्री व एक सहायिका करती है। जबकि प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक विपिन बिहारी पांडेय के अलावा दो सहायक अध्यापक व एक शिक्षामित्र तैनात है।

बाउंड्री फांदकर स्कूल में घुसा पागल कुत्ता

बताते हैं कि स्कूल की बाउंड्री के बगल में ही गांव के एक व्यक्ति का मकान बना है। मकान का निर्माण बाउंड्री के बराबर मिट्टी डलवाने के बाद कराया गया है। बुधवार को यहीं से करीब साढ़े दस बजे पागल गुप्ता छलांग लगाकर स्कूल में घुस आया। उस समय एमडीएम खाने का समय चल रहा था। बच्चे हाथ-मुंह धोकर एमडीएम के लिए लाइन में लगे थे। अचानक पहुंचे कुत्ते ने बच्चों पर सीधे हमला बोल दिया। जिससे बच्चे एक-दूसरे पर गिरते-पड़ते जान बचाकर कमरों की तरफ भागे। मौजूद शिक्षकों ने देखा तो तुरंत डंडे व पत्थर उठाए। काफी प्रयास के बाद शिक्षक पागल कुत्ते को भगा पाए।

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दो बच्चों का कुत्ते ने मुंह नोंचा

तब तक हमलावर कुत्ते ने कक्षा दो के छात्र सात वर्षीय श्याम पुत्र भास्कर द्विवेदी व आंगनबाड़ी केन्द्र की बच्ची पांच वर्षीया जान्हवी पुत्री मोहनलाल को काट लिया। दोनो कुत्ते के हमले में गंभीर रुप से घायल हो गए। कुछ ही देर में दोनो बच्चों के परिजनों समेत ग्रामीण स्कूल पहुंच गए। प्रधानाध्यापक ने बताया कि तत्काल 112 को कॉल कर घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद 112 की गाड़ी से दोनो बच्चों को सीएचसी मऊ ले जाया गया। जहां से हालत गंभीर होने पर दोनो जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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अस्पताल पहुंचे अधिकारी, बच्चों का जाना हाल

घटना की सीओ फहदअली व खंड शिक्षाधिकारी कृष्णदत्त पांडेय अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बच्चों से हालचाल लेते हुए डाक्टरों से उनकी स्थिति की जानकारी ली। सीओ फहदअली ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। खंड शिक्षाधिकारी ने बताया कि दोनो बच्चों की हालत ठीक है। दोनो का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर स्कूल से खदेड़ने के बाद बाहर की तरफ भागे पागल कुत्ते की तलाश ग्रामीण कर रहे है। गांव में पागल कुत्ते से दहशत का माहौल बना हुआ है।

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