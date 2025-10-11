Hindustan Hindi News
रात में कोने में खड़े होकर सिरफिरे खून से भर दी विवाहिता की मांग, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आगरा में पिनाहट कस्बे के एक मोहल्ला में सिरफिरे ने शादीशुदा युवती क़ो भगाने की कोशिश की। अपने खून से उसकी मांग तक भर दी। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर सिरफिरे को गिरफ्तार कर लिया।

Dinesh Rathour पिनाहट (आगरा)Sat, 11 Oct 2025 08:53 PM
यूपी के आगरा में पिनाहट कस्बे के एक मोहल्ला में सिरफिरे ने शादीशुदा युवती क़ो भगाने की कोशिश की। अपने खून से उसकी मांग तक भर दी। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर सिरफिरे को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

सोशल मीडिया पर एक मिनट 59 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ। अंधेरे में खड़ा युवक मोहल्ले की शादी-शुदा युवती की मांग भरने की बात कह रहा है। जबकि एक महिला पांच दिन में उससे शादी करने की कह रही है। वायरल वीडियो के मुताबिक युवक घर में घुसकर युवती क़ो बाहर खींच लेता है और खून से उसकी मांग भर देता है। इस मामले में पीड़ित युवती की मां की तहरीर पर पिनाहट पुलिस ने जावेद खां निवासी कागारौल के खिलाफ नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर घर से जबरन भगाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज किया है। जावेद को गिरफ्तार कर लिया है।

दो साल से मायके में रह रही है युवती

बताया गया है कि युवती की शादी दो साल पूर्व बाह क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। शादी के बाद पति-पत्नी में अनबन हो गई। इसके बाद से युवती अपने मायके में ही रहने लगी।

