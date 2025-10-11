रात में कोने में खड़े होकर सिरफिरे खून से भर दी विवाहिता की मांग, पुलिस ने किया गिरफ्तार

यूपी के आगरा में पिनाहट कस्बे के एक मोहल्ला में सिरफिरे ने शादीशुदा युवती क़ो भगाने की कोशिश की। अपने खून से उसकी मांग तक भर दी। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर सिरफिरे को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

सोशल मीडिया पर एक मिनट 59 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ। अंधेरे में खड़ा युवक मोहल्ले की शादी-शुदा युवती की मांग भरने की बात कह रहा है। जबकि एक महिला पांच दिन में उससे शादी करने की कह रही है। वायरल वीडियो के मुताबिक युवक घर में घुसकर युवती क़ो बाहर खींच लेता है और खून से उसकी मांग भर देता है। इस मामले में पीड़ित युवती की मां की तहरीर पर पिनाहट पुलिस ने जावेद खां निवासी कागारौल के खिलाफ नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर घर से जबरन भगाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज किया है। जावेद को गिरफ्तार कर लिया है।