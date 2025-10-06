raat main nagin ban jati hai patni husband complaint in sampoorna samadhan diwas in sitapur रात में नागिन बन जाती है पत्नी, साहब मुझे बचा लीजिए; पति ने संपूर्ण समाधान दिवस में लगाई गुहार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रात में नागिन बन जाती है पत्नी, साहब मुझे बचा लीजिए; पति ने संपूर्ण समाधान दिवस में लगाई गुहार

संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे इस शख्स ने प्रभारी अधिकारी से कहा- ‘साहब मुझे बचा लो....मेरी बीबी रात में नागिन बनकर मुझे जान से मारने की कोशिश करती है। पीड़ित ने पत्नी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। उसकी बातें सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ।

Ajay Singh संवाददाता, सीतापुरMon, 6 Oct 2025 07:34 AM
Husband-Wife Story: यूपी के सीतापुर में एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर अपनी पत्नी से खुद को बचाने की गुहार लगाई। इस शख्स का दावा है कि उसकी पत्नी रात में नागिन बन जाती है। वह उसे जान से मारने की कोशिश करती है। पति की शिकायत पर प्रभारी अधिकारी ने नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग पति द्वारा पत्नी के नागिन बन जाने की बात से हैरान हैं।

मिली जानकारी के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे इस शख्स ने प्रभारी अधिकारी से कहा कि वह बहुत परेशान है। उसने कहा- ‘साहब मुझे बचा लो....मेरी बीबी रात में नागिन बनकर मुझे जान से मारने की कोशिश करती है। पीड़ित ने पत्नी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। उसकी बातें सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन उसने जिस तरह से पत्नी के नागिन बनने की बात कही उससे हर कोई हैरान जरूर रह गया। इसके बाद प्रभारी अधिकारी ने मामले में जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया।

शिकायती पत्र में लिखा

महमूदाबाद के लोधासा के मेराज पुत्र मुन्ना ने शिकायती पत्र देकर बताया है कि उसकी शादी थानगांव के लालपुर की नसीमुन से हुई है। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी रात में नागिन बनकर उसे जान से मारने का प्रयास करती है, लेकिन जाग जाने से वह सफल नहीं हो पा रही है। एसडीएम ने मामले में जांच कर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। मेराज के मुताबिक वह पत्नी की झाड़-फूंक करवा चुका है। महमूदाबाद कोतवाली में भी फैसला हो चुका है, किंतु समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

महोबा में भी एक पति ने की थी ऐसी शिकायत

बता दें कि इसी साल मार्च महीने में यूपी के महोबा में भी एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसी ही शिकायत की थी। पति का दावा था कि उसकी पत्नी रातों-रात नागिन में बदल गई।

