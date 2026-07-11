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सर्विस रोड पर हुए धंसाव की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई, यातायात पूरी तरह सुचारु

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, उन्नाव
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उन्नाव में सर्विस रोड में धंसाव की सूचना प्राप्त होते ही कंपनी ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए आवश्यक मरम्मत एवं सुरक्षा संबंधी कार्य शुरू कर दिए। त्वरित कार्रवाई के कारण किसी भी स्तर पर आवागमन प्रभावित नहीं हुआ

सर्विस रोड पर हुए धंसाव की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई, यातायात पूरी तरह सुचारु

पहली बरसात के दौरान किसी भी एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर कुछ स्थानों पर धंसाव या क्षति की स्थिति उत्पन्न होना कोई असामान्य घटना नहीं है। लगातार वर्षा, जलभराव एवं मिट्टी के कटाव जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। टेल इन्फ्रास्ट्रेक्चर के प्रोजेक्ट मैनेजर सतीश ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि उन्नाव में सर्विस रोड में धंसाव की सूचना प्राप्त होते ही कंपनी ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए आवश्यक मरम्मत एवं सुरक्षा संबंधी कार्य शुरू कर दिए। त्वरित कार्रवाई के कारण किसी भी स्तर पर आवागमन प्रभावित नहीं हुआ तथा यातायात पूरी तरह सुरक्षित एवं सुचारु रूप से संचालित होता रहा।

लगातार हो रही निगरानी


कंपनी द्वारा प्रभावित स्थल की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तकनीकी सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं। निर्माण गुणवत्ता, यातायात सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी आमजन से अपील करती है कि वे भ्रामक अथवा अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न दें तथा आवश्यकता पड़ने पर केवल अधिकृत माध्यमों से जारी जानकारी पर ही विश्वास करें।

क्वॉलिटी से कोई समझौता नहीं


कंपनी परियोजना की गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्ध रखरखाव के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रभावित स्थल की लगातार निगरानी की जा रही है तथा आवश्यक स्थायी तकनीकी सुधार प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं। कंपनी की एक्सप्रेस की गुणवत्ता एवं क्षमता हेतु निगरानी टीमें लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और आवश्यकता पड़ने पर बिना समय गंवाए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कंपनी यात्रियों की सुरक्षा एवं निर्बाध आवागमन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी, ताकि किसी को कोई असुविधा न हो।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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