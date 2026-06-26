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केजरीवाल के ‘डर’ को लेकर अयोध्या में पत्रकार ने पूछा ऐसा सवाल, लगने लगे ठहाके; AAP प्रमुख ने दिया जवाब

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या, उत्तर प्रदेश
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अयोध्या मंदिर के दर्शन करने के बाद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कहा था, ‘हमने आज श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और भगवान से प्रार्थना की कि जिन लोगों ने भी श्री राम मंदिर से चढ़ावा चोरी का महापाप किया है, वे उन्हें कठोर से कठोर दंड दें।’

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीरामलला मंदिर के अलावा शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि जिन लोगों ने भी श्रीराम मंदिर से चढ़ावा चोरी का महापाप किया है, वे उन्हें कठोर से कठोर दंड दें।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने इस मामले में दर्ज हुई FIR को फर्जी बताया और कहा कि ‘पहले फर्जी SIT बनाई गई, फिर उस फर्जी SIT ने फर्जी FIR दर्ज की, जिसमें 8 छोटे-छोटे प्यादों को आरोपी साबित किया गया है, और कोई बड़ा नाम नहीं है। तो एक तरफ तो प्रभु श्री राम के मंदिर में इतनी बड़ी महाडकैती हुई, और दूसरी तरफ इस मामले में शामिल बड़े-बड़े राक्षसों को बचाने की कोशिश की जा रही है। यह एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। देश के लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक इस डकैती में शामिल बड़े-बड़े लोगों को फांसी की सजा नहीं होगी।’

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'चंदा चोर पार्टी ने मंदिर के पैसों को शिकार बनाया'

इसके अलावा केजरीवाल ने कहा, ‘प्रभु श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए सत्ता ठुकरा दी और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का इस्तेमाल कर चंदा चोर पार्टी सत्ता में आई और सत्ता में आते ही राम मंदिर को अपने पैसों की हवस का शिकार बना दिया।’

मीडियाकर्मी ने पूछा ऐसा सवाल- हंसने लगे सब

उधर इस पीसी के अंत में ऐसा कुछ हुआ कि वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए। दरअसल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक मीडियाकर्मी ने चढ़ावा चोरी मामले में हुई कार्रवाई का श्रेय अप्रत्यक्ष रूप से AAP प्रमुख को देते हुए पूछा कि 'संजय सिंह SIT के सामने पेश होते हैं, आप अयोध्या आते हैं, और इस बीच ना केवल FIR होती है बल्कि गिरफ्तारी भी होती है, तो क्या माना जाए यह सब केजरीवाल के डर से हो रहा है?' पत्रकार के इतना कहते ही वहां ठहाके लगने लगते हैं।

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केजरीवाल बोले- मैं बहुत छोटा आदमी हूं

इसके बाद पत्रकार को जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा, 'देखिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं भगवान राम का भक्त हूं, मैं हनुमानजी का भक्त हूं, मेरा दिल बहुत आहत है, मैं एक मिशन के लिए निकला हूं, मैं भगवान से केवल यही प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने मिशन में कामयाब होऊं और अभी तो बस शुरुआत हुई है।'

इन इत्तेफाकों को देख पत्रकार ने दिया श्रेय

पत्रकार ने यह बात इसलिए कही क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को प्रभु श्री राम मंदिर से जुड़े जमीन घोटाले और चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए बनी SIT के सामने पेश हुए थे और इस दौरान उन्होंने टीम को महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे थे। इसके अलावा AAP संयोजक ने भी गुरुवार को ही अयोध्या में दर्शन करने के लिए आने की घोषणा की थी। इत्तेफाक से गुरुवार रात को ही इस मामले में SIT ने ना केवल8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। वहीं शुक्रवार को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा केअपने-अपने पदों से इस्तीफा देने की खबर आ गई। इसी वजह से पत्रकार ने इसका श्रेय केजरीवाल व उनकी पार्टी को देते हुए पूछा था कि क्या यह सब उनके डर की वजह से हो रहा है।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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