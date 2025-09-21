खाना खाने के बाद लेटने गए दंपति के बीच हुआ झगड़ा, पति ने पत्नी को उतार दिया मौत के घाट

शाहजहांपुर में शराब के नशे में पति-पत्नी के विवाद के बाद पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। रविवार सुबह धान के खेत में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई।

यूपी के शाहजहांपुर में शराब के नशे में पति-पत्नी के विवाद के बाद पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। रविवार सुबह धान के खेत में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने मौके का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतका के भाई की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है।

धनकपुर गांव निवासी 70 वर्षीय कल्याण गांव के बाहर बने खेत के घर में अपनी 65 वर्षीय पत्नी शांति देवी के साथ रहता था। परिवार के अन्य सदस्य गांव के अंदर बने मकान में रहते हैं। शनिवार की रात कल्याण और शांति देवी गांव में स्थित पुत्रों के घर भोजन करने के बाद खेत वाले घर में सोने लौटे। बताया जाता है कि कल्याण ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान दोनों में विवाद हो गया। झगड़े के बीच कल्याण ने पत्नी शांति देवी से मारपीट की। देर रात शांति देवी पति से बचने के लिए वह अपने बेटों के घर जाने लगी।

इसी दौरान घर के पीछे धान के खेत में कल्याण ने डंडे से उन पर हमला कर दिया। वारदात के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट का है। आरोपी पति कल्याण से पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम गांव में लगातार मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुए है। तहरीर के आधार पर मारपीट के बाद मौत की एफआईआर दर्ज हो रही है।

ग्रामीणों ने देखा महिला का शव तो दी सूचना रविवार सुबह करीब नौ बजे ग्रामीण धान के खेत की ओर गए तो उन्होंने शांति देवी का शव पड़ा देखा। जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सीओ ज्योति यादव और कोतवाल राकेश कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कल्याण को घर से हिरासत में ले लिया।