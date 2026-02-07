शादी के कार्ड पर छपवाया QR कोड; दूल्हा बोला- घर बैठे ऑनलाइन शगुन भेजें, वजह भी बताई

संक्षेप: बागपत के दोघट कस्बे में अनोखा शादी कार्ड चर्चा में है, जिसमें क्यूआर कोड छापा गया है। दूल्हे आकाश ने सड़क हादसों से बचाव और समय-खर्च बचाने के लिए यह पहल की। क्यूआर कोड स्कैन कर रिश्तेदार ऑनलाइन मुंह दिखाई व कन्यादान का शगुन भेज सकेंगे। 7 और 8 फरवरी को दो शादियों का एक ही कार्ड बनाया गया।

यूपी के बागपत जिले से अनोखा शादी का कार्ड सामने आया है। जो अब चर्चा का विषय बन गया है। शादी के कार्ड पर क्यूआर कोड छपवाया गया है। यह आईडिया दूल्हे आकाश ने दिया। दूल्हे ने बताया कि इस क्यूआर कोड के जरिए लोग बिना यात्रा किए ही मुंह दिखाई और कन्यादान का पैसा ऑनलाइन भेज सकेंगे। युवक ने बताया कि इस पहल का मकसद सड़क हादसों को रोकना और रिश्तेदारों के आने-जाने में होने वाले खर्च और समय की बचत करना है। यह पूरा मामला दोघट कस्बे का है

दोघट कस्बा निवासी आकाश बाल्मीकि स्वर्गीय संजय के पुत्र हैं। 7 फरवरी को उनकी बहन की शादी है। वहीं, 8 फरवरी को आकाश की खुद की शादी होनी है। युवक ने एक ही कार्ड पर दोनों की शादी का निमंत्रण छपवाया है। इस कार्ड पर ही क्यूआर कोर्ड छापा गया है, जिसको स्कैन करके लोग ऑनलाइन माध्यम से कन्यादान और मुंह दिखाई का शगुन भेज सकते हैं।

आकाश ने बताया, अक्सर यह सुनने को मिलता है कि शादी में जाते समय या कार्ड बांटने के दौरान लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। कई बार केवल शादी का निमंत्रण देने या समारोह में शामिल होने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।