Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsQR code was printed on wedding card groom said Send shagun online from homealso explained the reason
शादी के कार्ड पर छपवाया QR कोड; दूल्हा बोला- घर बैठे ऑनलाइन शगुन भेजें, वजह भी बताई

शादी के कार्ड पर छपवाया QR कोड; दूल्हा बोला- घर बैठे ऑनलाइन शगुन भेजें, वजह भी बताई

संक्षेप:

बागपत के दोघट कस्बे में अनोखा शादी कार्ड चर्चा में है, जिसमें क्यूआर कोड छापा गया है। दूल्हे आकाश ने सड़क हादसों से बचाव और समय-खर्च बचाने के लिए यह पहल की। क्यूआर कोड स्कैन कर रिश्तेदार ऑनलाइन मुंह दिखाई व कन्यादान का शगुन भेज सकेंगे। 7 और 8 फरवरी को दो शादियों का एक ही कार्ड बनाया गया।

Feb 07, 2026 10:41 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, बागपत
share Share
Follow Us on

यूपी के बागपत जिले से अनोखा शादी का कार्ड सामने आया है। जो अब चर्चा का विषय बन गया है। शादी के कार्ड पर क्यूआर कोड छपवाया गया है। यह आईडिया दूल्हे आकाश ने दिया। दूल्हे ने बताया कि इस क्यूआर कोड के जरिए लोग बिना यात्रा किए ही मुंह दिखाई और कन्यादान का पैसा ऑनलाइन भेज सकेंगे। युवक ने बताया कि इस पहल का मकसद सड़क हादसों को रोकना और रिश्तेदारों के आने-जाने में होने वाले खर्च और समय की बचत करना है। यह पूरा मामला दोघट कस्बे का है

दोघट कस्बा निवासी आकाश बाल्मीकि स्वर्गीय संजय के पुत्र हैं। 7 फरवरी को उनकी बहन की शादी है। वहीं, 8 फरवरी को आकाश की खुद की शादी होनी है। युवक ने एक ही कार्ड पर दोनों की शादी का निमंत्रण छपवाया है। इस कार्ड पर ही क्यूआर कोर्ड छापा गया है, जिसको स्कैन करके लोग ऑनलाइन माध्यम से कन्यादान और मुंह दिखाई का शगुन भेज सकते हैं।

आकाश ने बताया, अक्सर यह सुनने को मिलता है कि शादी में जाते समय या कार्ड बांटने के दौरान लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। कई बार केवल शादी का निमंत्रण देने या समारोह में शामिल होने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

unique marriage card

इन्हीं हादसों से बचने के उद्देश्य से मैंने शादी का कार्ड और क्यूआर कोड व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का फैसला किया है। इससे दूर-दराज के रिश्तेदारों को यात्रा करने में परेशानी नहीं होगी। मेरे कई रिश्तेदार पंजाब और चंडीगढ़ जैसे स्थानों पर रहते हैं, जिन्हें आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे बताया कि उनका मकसद यही है कि लोग सुरक्षित रहें और बिना जोखिम के अपनी शुभकामनाएं भेज सकें। वहीं, आसपास के गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों को कार्ड खुद जाकर दिए गए हैं।