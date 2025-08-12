देखते ही देखते बंदर को निगल गया अजगर, फिर वन विभाग की टीम ने किया ये काम

बुलंदशहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे इसी गांव का बताया जा रहा है। इसमें एक विशालकाय अजगर बंदर को निगलता दिख रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्हीं में एक व्यक्ति ने बिल्कुल नजदीक से यह वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को भी इसकी सूचना दी।

मामला बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के कलेना गांव का है। मंगलवार की सुबह बुलंदशहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे इसी गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक विशालकाय अजगर बंदर को निगलता दिख रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्हीं में एक व्यक्ति ने बिल्कुल नजदीक से यह वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को भी इसकी सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ लिया और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। अजगर द्वारा बंदर को निगले जाने की इस घटना की चर्चा कलेना के अलावा आसपास के गांवों में भी हो रही है। लोग अपने-अपने ढंग से इस पूरे वाकये का वर्णन कर रहे हैं।

क्या बोले वन विभाग के अधिकारी उधर, खुर्जा में तैनात वन विभाग के अधिकारी आदित्य सिंह ने बताया कि यह घटना सोमवार की है। वन विभाग ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है।