प्यार किसी से शादी किसी और से...पिता के साथ बारात घर पहुंची प्रेमिका, दूल्हे को देखते ही कर दिया हंगामा

बरेली से प्रेम-प्रसंग में धोखेबाजी का मामला सामने आया है। रामपुर की रहने वाली युवक जिस युवक से प्यार करती थी, वह बेवफा निकला। उसने युवती के साथ तीन साल तक रहकर संबंध बनाए।

Feb 06, 2026 04:18 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेली
यूपी के बरेली से प्रेम-प्रसंग में धोखेबाजी का मामला सामने आया है। रामपुर की रहने वाली युवक जिस युवक से प्यार करती थी, वह बेवफा निकला। उसने युवती के साथ तीन साल तक रहकर संबंध बनाए। युवक की जब सरकारी नौकरी लग गई तो वह युवती को भूल गया और दूसरे जगह शादी करने लगा। युवती को जब इसकी जानकारी हुई तो वह रामपुर से पिता के साथ बरेली के लिए निकल पड़ी। युवक को इसकी खबर तक नहीं थी। दूल्हा बना प्रेमी बारातियों के साथ बारात घर पहुंच गया। इसी बीच पिता के साथ युवती वहां पहुंच गई और हंगामा करने लगे। उसने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति दूल्हा बना है वह उससे प्यार करता था, लेकिन शादी किसी और से कर रहा है। युवती ने आरोप लगाया कि प्रेमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बारात घर में हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और युवती को अपने साथ ले गई।

प्रेमनगर में अशरफ खां पुलिस चौकी के पास स्थित बारातघर में गुरुवार रात रामपुर में मिलक निवासी युवक तहसील के क्लर्क और बरेली की युवती की शादी थी। देर रात रामपुर के मिलक क्षेत्र की युवती अपने पिता और यूपी 112 पुलिस को लेकर बारातघर में पहुंचकर हंगामा करने लगी। आरोप लगाया कि युवक ने शादी का झांसा देकर रेप किया और सरकारी नौकरी लगने पर कार व 20 लाख की डिमांड करके शादी से इनकार कर दिया। इस पर उसने शादी का झांसा देकर रेप की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं युवक पक्ष का कहना था कि कोर्ट उसे निर्दोष मान चुकी है। सूचना पर प्रेमनगर पुलिस पहुंची और युवती को समझाकर ले जाने की कोशिश की तो उसके पिता सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगे। काफी समझाने के बाद प्रेमनगर पुलिस दोनों को थाने ले गई। शादी की शांति से संपन्न कराने के लिए वहां यूपी 112 की पीआरवी लगाई गई हैं।

सारी कसमें और रस्में सब भूल गया

युवती ने आरोप लगाया है कि युवक ने प्यार के नाम पर धोखा दिया है। उसका आरोप है कि युवक ने उसे भरोसे में लेकर उससे सालों तक संबंध बनाए। साथ जीने-मरने की कसमें खाईं, लेकिन अब वह सबकुछ भूल गया। युवती का कहना है कि युवक उसके साथ करीब तीन साल तक रहा है। नौकरी लगने के बाद युवक की बेवफाई छलकने लगी। अब वह दूसरी शादी कर रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

