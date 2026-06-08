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पूर्वांचल का कुख्यात बदमाश भानु प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर, अयोध्या में एसटीएफ ने मार गिराया

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या में एसटीएफ ने पूर्वांचल के शातिर बदमाश भानु प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया है। भानु पर दो लाख रुपए का इनाम घोषित था। एनकाउंटर में एसटीएफ के प्रभारी और एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गए हैं।

पूर्वांचल का कुख्यात बदमाश भानु प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर, अयोध्या में एसटीएफ ने मार गिराया

पूर्वांचल के कुख्यात बदमाश भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। अयोध्या में प्रयागराज एसटीएफ की यूनिट के साथ मुठभेड़ में हुई। भानु प्रताप पर अलग-अलग जिलों में दो लाख का इनाम घोषित था। उसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एनकाउंटर में एसटीएफ प्रयागराज यूनिट के प्रभारी जेपी राय और एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया है। अहमदपुर घाट तिराहे के पास महाराजगंज थाना क्षेत्र के पास मुठभेड़ हुई।

पुलिस के अनुसार भानु प्रताप सिंह गोरखपुर के बेलाघाट थाना क्षेत्र के बिखनीपुर का रहने वाला था। प्रयागराज एसटीएफ को भानू के बारे में सूचना मिली तो उसकी घेरेबंदी की गई। घेरेबंदी देख शातिर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भानु पर आजमगढ़ पुलिस ने 1 लाख, अंबेडकरनगर पुलिस ने 50 हजार, गोरखपुर पुलिस ने 25 हजार और बस्ती पुलिस ने 15 हजार का इनाम घोषित किया था।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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