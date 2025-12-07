‘पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है...’ थाने में रील बनाना स्वयंभू दबंग को पड़ गया महंगा

संक्षेप: स्वयंभू दबंग के थाने के अंदर इस तरह की रील बनाने को पुलिस ने कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती माना। रील वायरल होते ही पुलिस ने स्वयंभू दबंग की तलाश शुरू कर दी थी। थाने की लोकेशन के चलते हर किसी का ध्यान ये रील खींच रही थी। स्वयंभू दबंग ने रील को चार दिसम्बर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खुद को पूर्वांचल का दबंग बताकर थाने के अंदर रील बनाना युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस स्वयंभू दबंग को हिरासत में ले लिया। थाने के अंदर बनी मनबढ़ई वाली इस रील के बैकग्राउंड में वेब सीरिज ‘मिर्जापुर’ का एक डायलॉग चल रहा था ‘...पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है, और रहेगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं...।

स्वयंभू दबंग के थाने के अंदर इस तरह की रील बनाने को पुलिस ने कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती माना और ऐक्शन में आ गई। रील वायरल होते ही पुलिस ने स्वयंभू दबंग की तलाश शुरू कर दी थी। थाने की लोकेशन के चलते हर किसी का ध्यान ये रील खींच रही थी। स्वयंभू दबंग ने रील को चार दिसम्बर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। हजारों लोगों ने इसे देखा। रील के वायरल होने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। वीडियो में थाना परिसर दिखाई दे रहा था और बैकग्राउंड में ‘पूर्वांचल के कंट्रोल’ वाला डायलॉग चल रहा था। पुलिस का कहना है कि बिना इजाजत थाना परिसर में इस प्रकार की रील बनाना गंभीर मामला है। युवक को पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की फिर हिरासत में ले लिया। रविवार को युवक के खिलाफ विधिक कार्यवाही की गई।