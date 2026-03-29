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गोशाला में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या; शव पर कंबल डालकर भागे हत्यारे, मर्डर केस में शामिल था बेटा

Mar 29, 2026 09:44 am ISTsandeep हिन्दुस्तान
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कौशांबी में पिपरी के फरीदपुर (औधन) गांव के पूर्व प्रधान की शुक्रवार की देर रात गोशाला में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने कनपटी में सटाकर गोली मारी है। शनिवार सुबह जानकारी होने पर हड़कंप मचा। पुलिस ने मौका-मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गोशाला में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या; शव पर कंबल डालकर भागे हत्यारे, मर्डर केस में शामिल था बेटा

कौशांबी के पिपरी के फरीदपुर (औधन) गांव के पूर्व प्रधान बादाम सिंह की शुक्रवार की रात गोशाला में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की रात करीब दो बजे गोशाला में चारपाई पर सो रहे बादाम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बादाम सिंह की कनपटी में गोली मारी गई थी। हत्यारे शव के ऊपर कंबल डालकर भाग निकले। बादाम सिंह के साथ गांव का ही बुधराम भी दो दिन से साथ में था। शनिवार सुबह गांव के अयोध्यी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। बुधराम के हाथ खून से रंगे थे, हाथ में चोट के निशान भी थे। हत्या रात में ही हो चुकी थी। इसके बावजूद उसने किसी को इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी नहीं दी।

गोशाला में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या

पुलिस लगातार सवाल-जवाब करती रही, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। पूर्व प्रधान बादाम सिंह की हत्या के बाद से इलाके में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पूर्व प्रधान का भी आपराधिक इतिहास रहा है। गांव के बाहर यमुना नदी किनारे वह गोशाला (डेयरी) बनवा रहे थे। पूर्व प्रधान की कनपटी में सटाकर गोली मारी गई है, जबकि कई लोग यह कह रहे थे कि गोशाला की दीवार में बनाए गए रोशनदान से गोली मारी गई है।

बुधराम से पूछताछ में जुटी पुलिस

हालांकि इस तथ्य को पुलिस ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने जांच की तो कई अहम जानकारियां हाथ लगीं। सवाल यह उठता है कि बादाम सिंह के साथ गोशाला में बुधराम भी था। बादाम सिंह को गोली मारी गई लेकिन बुधराम सुरक्षित है। हालांकि बुधराम के हाथ में चोट के निशान हैं। यही नहीं, जब पुलिस पहुंची तो उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। यह भी कहा जा रहा है कि बुधराम वारदात के बाद घर गया और कपड़े भी बदलकर आया। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच की जा रही है। बुधराम वारदात के बाद से पुलिस के आने तक गोशाला में था।

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सवाल यह है कि जब बुधराम गोशाला में मौजूद था तो उसने परिजनों अथवा पुलिस को समय रहते घटना की सूचना क्यों नहीं दी। शनिवार की सुबह गांव के अयोध्यी ने इसकी जानकारी पूर्व प्रधान के बेटे विक्रम सिंह को दी। इसके बाद गांव के लोगों को हत्या की खबर मिली और पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने बुधराम की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए हिरासत में ले लिया है। बुधराम से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं एसपी राजेश कुमार ने भी मौका-मुआयना किया। गोशाला में मौजूद रहे बुधराम को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। बेटे विक्रम सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूर्व प्रधान की हत्या से पत्नी संगीता सिंह, बेटे विक्रम सिंह व कपूर सिंह का रो-रोकर बुराहाल है।

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मृतक बादाम सिंह का आपराधिक इतिहास

पूर्व प्रधान बादाम सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व प्रधान के बेटे विक्रम सिंह उर्फ विक्कू का भी आपराधिक इतिहास है। चायल में तैनात रही लेखपाल किरण रुपौलिया की रुपये की लालच में वर्ष 2023 में हत्या कर दी गई थी। लेखपाल का शव बहुत ही क्षतिग्रस्त हालत में मिला था। तत्कालीन एसपी बृजेश श्रीवास्तव ने इसकी बारीकी से जांच कराई तो पूर्व प्रधान बादाम सिंह का बेटा विक्रम सिंह, उसके साथ शुभम मिश्रा, आशीष पासी और सुनील पासी घटना में शामिल पाए गए। सभी को गिरफ्तार करके पुलिस ने चालान कर दिया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में हाल ही में लेखपाल हत्याकांड का आरोपी विक्रम सिंह जमानत पर बाहर आया है।

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