नीला ड्रम कांड वाले घर का संगम जल से शुद्धिकरण, इसी मकान में सौरभ को मुस्कान-साहिल ने मारा था

मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर समर्थकों के साथ सौरभ हत्याकांड वाले मकान पर पहुंचीं। मकान बंद होने पर उन्होंने गेट पर संगम जल छिड़का, नारियल तोड़ा और दीपक जलाकर मंत्रोच्चार के साथ आरती की। इस दौरान मकान का शुद्धिकरण किया गया।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता: अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर अपने समर्थकों के साथ रविवार सुबह उस मकान पर पहुंची, जहां मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या की थी। मकान मालिक घर नहीं थे, इसलिए मकान का मुख्य गेट नहीं खुल सका। संगठन पदाधिकारियों ने गेट पर ही संगम का जल छिड़का और दीपक जलाने के बाद आरती कर नारियल तोड़ा। मीरा राठौर पूर्व में उस समय चर्चा में आईं, जब महाशिवरात्रि पर मीरा ताजमहल में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने पहुंचीं और पूजा करने का भी प्रयास किया। इसके अलावा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोर्ट परिवाद दायर किया।

मीरा राठौर रविवार सुबह करीब 10 बजे मेरठ पहुंची। संगठन पदाधिकारियों के साथ सबसे पहले वह इंदिरानगर में ओमपाल सिंह के मकान पर पहुंची। इसी मकान में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की 3 मार्च 2025 की रात को हत्या कर दी थी। ओमपाल सिंह चूंकि फिलहाल पलवल में अपने पैतृक गांव गए हुए हैं, इसलिए मकान पर ताला लगा मिला। ओमपाल सिंह ने साफ मना कर दिया कि उनकी मौजूदगी के बिना मकान का गेट नहीं खुलेगा। इसके बाद मीरा राठौर और उनके साथियों ने मकान के गेट पर संगम का जल छिड़का और नारियल तोड़ा। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर मंत्रोच्चारण किया गया और आरती कर शुद्धिकरण किया गया।

मुस्कान-साहिल को जल्द फांसी देने की मांग मीरा राठौर और उनके साथी इसके बाद सौरभ की मां से मिलने उनके घर पहुंचे। यहां उनकी मां को सांत्वना दी, साथ ही मांग की गई कि साहिल और मुस्कान को जल्द से जल्द फांसी दें। आपको बता दें नीला ड्रम कांड के करीब 18 माह बाद बीते बुधवार शाम बंद उस मकान को खोला गया, जिसमें सौरभ और मुस्कान रहते थे। शाम करीब पांच बजे ब्रह्मपुरी पुलिस की मौजूदगी में मुख्य गेट और घर के अंदर जाने वाले दरवाजे पर लगे दोनों ताले ईंटों से तोड़े गए। इसके बाद पुलिस ने सौरभ की मां रेणू देवी, बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू और मकान मालिक ओमपाल सिंह की मौजूदगी में घर की तलाशी लेते हुए सामान निकलवाया।

सौरभ का सामान भाई को सौंपा पुलिस ने सामान की सूची तैयार कर सौरभ का सामान उसके भाई राहुल को सुपुर्द कर दिया। मकान के दरवाजे खुलते ही सौरभ के स्वजन अंदर पहुंचे। जिस कमरे में सौरभ की हत्या की गई थी, वहां पहुंचते ही मां रेणू देवी और भाई राहुल भावुक हो गए और दोनों फूट-फूटकर रोने लगे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मकान में रखे सामान का विवरण दर्ज किया और सौरभ के परिवार को उनका सामान सौंप दिया। 18 मार्च 2025 से बंद पड़े मकान में प्रवेश करते ही तेज दुर्गंध महसूस हुई। पलंग के बॉक्स से भी बदबू आ रही थी।