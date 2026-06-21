पूरे पैसे देना, सबको देने पड़ते हैं...पुलिस और खनन माफिया के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल, दो सिपाही सस्पेंड
फतेहपुर में पुलिस और खनन माफिया के बीच का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पैसे के लेनदेन की बातचीत हो रही है। ऑडियो वायरल होने के बाद दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया।
Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में पैसे लेकर मिट्टी खनन को संरक्षण देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 84 सेकेंड का यह ऑडियो एक पुलिसकर्मी और मिट्टी खनन माफिया के बीच बातचीत का बताया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि थाने के अंदर मत आओ। आगे एक शर्मा पेंटर की दुकान पर सिपाही देवेंद्र खड़ा है। उससे मिल लो। अबकी बार पूरे पैसे देना। सबको देने पड़ते हैं। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल ऑडियो को संज्ञान ले एसपी ने मलवां थाने में तैनात दो सिपाहियों देवेंद्र और अभिषेक दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बता दें कि शनिवार को सोशल मीडिया पर दो लोगों के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ। इस ऑडियो में मलवां थाने का एक सिपाही दूसरे व्यक्ति को थाने न आने और एक गुप्त स्थान पर मिलकर बात करने की सलाह देता सुनाई दे रहा है। बातचीत के दौरान सिपाही ने यह भी कहा कि पिछली बार कम पैसे मिलने से उसे नुकसान हुआ था और उसे विभिन्न स्तरों पर लोगों को भुगतान करना पड़ता है।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
ऑडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में दोनों सिपाहियों देवेंद्र और अभिषेक दुबे की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध पाई गई। दोनों पर मिट्टी खनन से जुड़े लोगों से अवैध लेन-देन करने और खनन माफिया को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एसपी ने बताया कि दोनों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। इसमें जो भी अन्य तथ्य या नाम सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मंदिर के पास होती थी डील, ड्राइवर से गश्ती टीम तक को हिस्सा
वायरल ऑडियो के मुताबिक बातचीत में एक व्यक्ति दूसरे को मंदिर के अंदर न आकर बाहर कुटिया वाले रोड पर जाने का निर्देश दे रहा है। वहां से 20 कदम आगे ‘शर्मा पेंटर’ की दुकान के पास ‘देवेंद्र’ नाम के एक सिपाही से मिलने को कहा गया, जिसका हुलिया पतला बताया गया है। बातचीत में सिपाही ने अतिरिक्त पैसों की मांग करते हुए तर्क दिया कि पिछली बार उसे अपनी जेब से ₹500 रुपये अतिरिक्त देने पड़े थे। उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसे गाड़ी के ड्राइवर और रात में गश्त (पेट्रोलिंग) करने वाली पुलिस टीम को भी भुगतान करना पड़ता है। इसलिए वह तय रकम से कम में काम नहीं करा सकता। ऑडियो में दावा किया गया कि बाजार में अन्य लोग इस काम के ₹तीन हजार से 3500 ले रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।