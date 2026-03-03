वृंदावन की इस कॉलोनी में अचानक पंजाब पुलिस का छापा, पति-पत्नी को ले गई; जानें मामला

सौरभ गुप्ता और उसकी पत्नी पर पंजाब के कई शहरों में लोगों को विदेश भेजने, वीजा लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह दंपती लंबे समय से कबूतरबाजी के गोरखधंधे में लिप्त था और पुलिस की नजर से बचने के लिए वृंदावन में आकर छिपकर रह रहा था।

उत्तर प्रदेश के वृंदावन के सुनरख रोड स्थित हरे कृष्णा आर्किड कॉलोनी के बी-812 फ्लैट में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंजाब पुलिस ने अचानक छापा मार कार्रवाई की। पुलिस ने यहां किराये पर रह रहे सौरभ गुप्ता और उसकी पत्नी प्रगति गुप्ता को गिरफ्तार कर पंजाब ले गयी।

सूत्रों के अनुसार सौरभ गुप्ता और उसकी पत्नी पर पंजाब के कई शहरों में लोगों को विदेश भेजने, वीजा लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। इसी मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह दंपती लंबे समय से कबूतरबाजी के गोरखधंधे में लिप्त था और पुलिस की नजर से बचने के लिए वृंदावन में आकर छिपकर रह रहा था। केवल कनाडा ही नहीं अपितु दुबई, यूएई , मलेशिया सिंगापुर आदि जगह का भी वर्क वीसा लगाना भेजना शामिल है।

कोतवाली प्रभारी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि कनाडा भेजने के नाम पर फर्जी वीजा तैयार कर अवैध इमीग्रेशन नेटवर्क चलाने के आरोप में पटियाला निवासी सौरभ गुप्ता और उसकी पत्नी प्रगति गुप्ता को मंगलवार सुबह वृंदावन से गिरफ्तार किया गया। दोनों हरे कृष्णा आर्किड के बी-ब्लॉक स्थित फ्लैट नंबर 812 में पिछले ढाई साल से रह रहे थे। जनवरी माह में ही पंजाब के मलेरकोटला थाना में इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपित वृंदावन स्थित अपने फ्लैट से कनाडा भेजने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मोटी रकम वसूल रहे थे। कार्रवाई के लिए पहुंची पंजाब पुलिस की टीम ने दबिश देकर दोनों को हिरासत में लिया। विधिक प्रक्रिया के तहत मथुरा में मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इसके बाद आरोपितों को न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी है।