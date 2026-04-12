उमा भारती की ट्रेन छूटी तो रेलवे में मचा हड़कंप, आनन-फानन में रोकी गई पंजाब मेल

उमा भारती की रविवार को ट्रेन छूट गई। रेलवे अफसरों को जैसे ही यह पता लगा, आनन-फानन में ट्रेन रोकी गई। उमा के ट्रेन में सवार होने के बाद रेलवे अफसरों ने राहत की सांस ली। इस दौरान करीब पांच मिनट देरी से ट्रेन रवाना हो सकी।

UP News: भाजपा की नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की रविवार को ट्रेन छूट गई। रेलवे अफसरों को जैसे ही यह पता लगा, आनन-फानन में ट्रेन रोकी गई। उमा के ट्रेन में सवार होने के बाद रेलवे अफसरों ने राहत की सांस ली। इस दौरान करीब पांच मिनट देरी से ट्रेन रवाना हो सकी। उमा को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन से पंजाब मेल में सवार होना था। उन्होंने रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिकायत की है।

मुंबई से चलकर दिल्ली को जाने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस रविवार को 2 बजकर 18 मिनट पर झांसी पहुंची। इससे भाजपा की पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को दिल्ली जाना था, पर उनके ट्रेन में चढ़ने से पहले ही निर्धारित समय पर पंजाब मेल प्लेटफॉर्म से रवाना कर दी गई। उमा भारती के ट्रेन में न चढ़ पाने की जानकारी जैसे ही रेलवे अफसरों को हुई उनके हाथ पांव फूल गए। इसी दौरान किसी ने चेन पुलिंग कर दी और ट्रेन रुक गई। इसके बाद उमा भारती को उसमें सवार कर ट्रेन को रवाना की गई।

उमा ने बताया कि वह समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गई थीं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते उन्हें ट्रेन तक पहुंचने में देरी हुई। पहले उन्हें एस्केलेटर से भेजने की बात कही गई फिर अचानक बैटरी कार से भेजा गया। रास्ते में एक ट्रेन क्रॉस हुई इसके बाद हाथ ठेला फंस गया। उनके गार्ड ने किसी तरह हाथ ठेला हटवाया तब जाकर वह प्लेटफार्म पर पहुंच सकीं, लेकिन तबतक ट्रेन चल दी। उमा ने रेल मंत्री को एक्स पर भेजे अपने शिकायती पत्र में भी लिखा है कि जब मैं 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंची तो ट्रेन चल दी थी। अचानक किसने चेन पुलिंग कर दी जिसका मुझे अंदाज नहीं है और मुझे ट्रेन में बैठा दिया गया।